Алмамбет Шыкмаматов перечислил партии, которые, на его взгляд, являются президентскими

Экс-лидер фракции «Ата Мекен» намерен вернуться в парламент с оппозиционной партией
«Мекеним Кыргызстан», КЛДП, «Биримдик» и «Кыргызстан» — это партии президента и власти. Об этом в интервью журналистке Майраш Базлакуновой заявил экс-депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.
Он рассказал, что партия «Ата Мекен» сейчас в кризисной ситуации, но она непременно выйдет из нее.
«Я больше не вернусь в «Ата Мекен», я с ними прервал связь, но чувствую, что они выберутся из кризиса», - отметил Шыкмаматов.
Кроме того, бывший нардеп добавил, что пойдет на выборы от оппозиционной партии и вернется в парламент.
«Я что, ушел из «Ата Мекена», чтобы идти на выборы с провластной партией? Я приду в парламент с оппозицией. У меня есть возможность войти в эти четыре партии власти. Почему я должен бегать за новой партией «Биримдик»? Это партия президента», - сказал политик.
В ответ на заявление Шыкмаматов в КЛДП подчеркнули, что даже не приглашали его в партию.
«Каждый имеет право высказывать свое мнение в обществе. Мы хотели бы отметить, что Шыкмаматова не звали в ряды нашей партии. Благодарны нашим гражданам за то, что оказывают поддержку нам, несмотря на очернение в интернете», - заявили в партии.
Источник: vesti.kg
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