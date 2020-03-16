Анарбек Калматов назначен ответственным секретарем Комиссии по вопросам помилования при президенте КР

Соответствующее распоряжение подписал Сооронбай Жээнбеков

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Калматов Анарбек Баратович назначен ответственным секретарем Комиссии по вопросам помилования при президенте Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарат президента.

Анарбек Калматов был депутатом ЖК V созыва от фракции «Ар Намыс». Ранее занимал должность прокурора города Бишкек.

Источник: VESTI.KG