Свой среди чужих, чужой среди своих, или Люстрация Бекешева

Депутат Дастан Бекешев сказал в ЖК: «Пусть возьмут на карантин вернувшихся из-за границы чиновников, депутатов!».
«Недавно вернувшиеся из Европы многие депутаты отправились объезжать регионы. Некоторые побывали в местах, где тысячи людей болеют коронавирусом. Пусть отправят на карантин вернувшихся из-за границы депутатов», — сказал он.
Спикер Дастан Жумабеков с выдержкой сказал, что против коронавируса ведет соответствующие работы Республиканский штаб. Интересно, что среди вернувшихся из зарубежья есть две тезки Дастаны – и Бекешев, и спикер Жумабеков, а также были и другие.
Источник: газета «Жаны ордо» №6 от 13.03.2020/стр.6
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