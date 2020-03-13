Кого я хочу видеть в 7-м созыве Жогорку Кенеша?

Все поголовно обзывают депутатов «чимкириками».

Все поголовно обзывают депутатов «чимкириками». Но, как известно, не все такие. Ранее, в 2015 году, я составил список хорошо работающих депутатов среди новоизбранных, в этот раз от меня топ-10 персон, которые и прежде были депутатами, и в этом созыве работали хорошо.

1. Каныбек Иманалиев. Депутат 4-го созыва. В самом расцвете сил, 50 лет. Каныбек Иманалиев в 6-ом созыве показал образец депутата, в котором ум сочетается с опытом. В нынешнее время со скудостью духовного мира и потерянности Каныбек Иманалиев будет хорошо смотреться в парламенте и в 80-90-летнем возрасте. Но лучше, если не держать долго в парламенте этого человека, а назначить на большие должности, например, представителем Кыргызстана на международном уровне.

2. Исхак Масалиев. Сын своего отца Исхак Масалиев чувствует, что и по возрасту, и по опыту становится аксакалом, и является хорошим депутатом-государственником. Подходит к 60-летнему рубежу. Как известно, у кыргызов в такой ситуации говорят «хорошо стареет».

3. Мыктыбек Абдылдаев. Имеющий в своем багаже опыт государственной службы, которого нет ни у кого, Мыктыбек Абдылдаев — украшение парламента. Хотя в судьбоносные, решающие моменты предпочитает отмалчиваться, при этом не забывает указывать на процедурные ошибки. Например, в том смысле, что когда молодым чиновникам «забивают овцу», говорит «не отделяйте тазовую кость с лишком мяса», исполняя свою аксакальскую миссию.

4. Наталья Никитенко. В действительности «кыргыздын алтын кызы». Молода, позиция принципиальна, гармония опыта и знаний. Тоже будет хорошо смотреться в парламенте как почетная байбиче Жогорку Кенеша.

5. Карамат Орозова. Вышедшая из простого народа Карамат Орозова в щепетильных принципиальных моментах сумела сохранить лицо, в отличие от большинства однопартийцев. На подходе к зрелости демонстрирует непривязанность к богатству и власти. Это наша эже тоже стареет хорошо.

6. Дастан Бекешов. Молод, образован, имеет свою позицию. Сердцем чувствует, когда накрывает темнота, и бросается в атаку. Бекешев тоже очень нужен кыргызскому парламенту.

7. Чыныбай Турсунбеков. Большинство воспринимает этого депутата как бизнесмена по причине его богатства. Турсунбеков прежде всего филолог, учитель, поэт, а потом уже бизнесмен. В парламенте он один из уравновешенных, степенных депутатов, больше приносящих пользу государству.

8. Асылбек Жээнбеков. Сейчас отдаленный от микрофона Асылбек Жээнбеков тоже хороший депутат, был спикером самое продолжительное время. По мне, так ему лучше руководить международным комитетом, и сколько вопросов он смог бы решить в нашу пользу! Не против, чтобы он снова стал депутатом. Наверняка младший брат не пожелает старшему плохого, если только не повлияют всякие там икрамы-сикрамы.

9. Алмазбек Батырбеков. Не знаю, какой депутат справился со своими функциями народного избранника так, как Алмазбек Батырбеков. Этот байке является образцом для подражания по части работы на благо своего округа. Хорошо руководит фракцией, не допуская разброда и шатаний. Если станет депутатом следующего созыва, то никакого вреда, только польза.

10. Алтынбек Сулайманов. Даже собрав в своей фракции одних «сбежавших пешими от Бога», значительно выросший в последнем созыве Сулайманов смог пробиться в первый ряд хороших депутатов-либералов.

Источник: media-center.kg