Пока Бабанов не подкрутит хвост «подручному мальчику», наверное, не сможет далеко пойти

Депутат фракции «Республика – Ата Журт» в Жогорку Кенеше Мирлан Жеенчороев, будучи доверенным помощником своего дяди Омурбека Бабанова, надежным человеком в бизнесе, в 2015 году перешагнул порог парламента по партийному списку.

Депутат фракции «Республика – Ата Журт» в Жогорку Кенеше Мирлан Жеенчороев, будучи доверенным помощником своего дяди Омурбека Бабанова, надежным человеком в бизнесе, в 2015 году перешагнул порог парламента по партийному списку. Наверняка все заметили, что получив счастье обладания мандатом, Мирлан мырза прекрасно усвоил двоякое высказывание в зависимости от ситуации. Приведем факты во избежание голословности.

В мае 2017 года именно этот Жеенчороев инициировал повышение границы избирательного порога на парламентских выборах с 7% до 9%: «На сегодняшний день в Кыргызстане имеется более 200 партий. Их главы страдают от волнений, между ними нет объединяющей идеологии. Повышение порога до 9% приведет к диалогу лидеров и к экономической стабильности».

А теперь то ли забыл свое первоначальное выступление, то ли получил от хозяина такое задание (?), в общем, смешит «надо опустить избирательный порог с 7% до 5%». Вместе с тем Жеенчороев стал лидером партии «Республика». Мы не можем представить его в качестве лидера. Настоящий лидер, руководитель, должен сказать один раз, правильно?

Если ваш доверенный Мирлан Жеенчороев еще до выборов противоречит сам себе, то как к нему возникнет доверие? Обычно,говорящие двойственно люди на большой гонке «сливались». Если Бабанов уже сейчас не подкрутит хвост своему «подручному мальчику», не уравновесит в нормальном положении, то, наверное, будет сомнительной победа партлидера такими ходами на выборах?

Как потащит «боеприпасы» партии едва передвигающийся тип, которому не по силам поднять свой живот? Или же, похоже, нам подобает изменить название партии — «Республика Сытый Достаток».

Источник: газета «De факто» №10 от 13.03.2020/стр.3