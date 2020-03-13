Назначен ряд судей местных судов

5 марта Сооронбай Жээнбеков провел собеседование с некоторыми из кандидатов.

Советом по отбору судей Кыргызстана на имя президента Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей: по 1 кандидату в Верховный суд, 10 кандидатам в местные суды Бишкека, Ошской, Джалал-Абадской, Таласской, Иссык-Кульской и Чуйской областей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

5 марта Сооронбай Жээнбеков провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов, президент согласился с предложениями совета по 10 кандидатам на должности судей, включая кандидата на должность судьи Верховного суда КР.

Изучив материалы по одному претенденту на должность судьи местного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, глава государства вернул материалы по данному кандидату в совет.

По 9 кандидатам на должности судей местных судов президент КР издал указы, согласно которым назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в местные суды.

Город Бишкек:

— Ленинский районный суд: Жолдошова Мээрим Адамжановна;

Ошская область:

— Кара-Суйский районный суд: Арзиев Марс Мусаевич;

Джалал-Абадская область:

— Джалал-Абадский городской суд: Суханбердиев Данияр Абдамитович;

Таласская область:

— Кара-Бууринский районный суд: Таджибаева Тахмина Саматкановна;

Иссык-Кульская область:

— Иссык-Кульский областной суд: Сатимкулов Убайдулла Акилбекович, Шукуралиев Альгис Рыспекович;

— Иссык-Кульский районный суд: Казаков Кеңешбек Осмонович;

— Тюпский районный суд: Джолбунов Нурбек Болотбекович;

Чуйская область:

— Ысык-Атинский районный суд: Джунушева Назгуль Турусбековна.

Указы вступают в силу со дня подписания.



Источник: Элгезит