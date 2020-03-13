Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана с Эмиром Катара

Вчера, 12 марта, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамим бин Хамад Аль Тани.

Вчера, 12 марта, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамим бин Хамад Аль Тани.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Стороны наметили совместные планы на текущий год по наращиванию взаимодействия между двумя странами.

Катарская сторона выразила готовность выделить грант для реализации социальных проектов в Кыргызстане, а также инвестировать в экономические проекты страны.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Тамим бин Хамад Аль Тани за большой вклад в укрепление двусторонних отношений.

Источник: Кабар