Айнуру Алтыбаева: Не испытывала притеснений от депутатов ЖК по половому признаку

Женщины - парламентарии не сталкивались в Белом доме с гендерной дискриминацией, о которой заявила их коллега Аида Касымалиева

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева в интервью порталу «Super.kg» заявила о том, что в отечественной политике иногда проявляется гендерное неравенство.

На вопрос журналиста о дискриминации по половому признаку в политике, в частности в Белом доме, парламентарий ответила следующим образом:

«Это один из проблемных вопросов общества. Поскольку политика является зеркалом социума, здесь тоже есть неравенство. Я могу сказать, что в политике женский потенциал раскрыт не до конца. Можно даже сказать, что женщин дискриминируют», - сказала Аида Касымалиева.

В этой связи Vesti.kg решили поинтересоваться у женщин - депутатов Жогорку Кенеша, доводилось ли им испытывать на себе притеснение со стороны коллег мужского пола?

Член парламентской фракции СДПК Евгения Строкова заверила, что не подвергалась в парламенте дискриминации со стороны коллег-мужчин не только по половому признаку, но и по национальному.

- Соглашусь с тем, что женский потенциал не до конца раскрыт, - сказала она Vesti.kg. - В Жогорку Кенеше присутствует слишком мало женщин. Самые активные в политике, в хорошем смысле, - это женщины. Они чаще всего стараются доводить начатые дела до конца. Что касается дискриминации, то ее вроде бы нет. Могу сказать о себе, что не испытывала притеснений. Рада, что со мной считаются. Я не лукавлю. Хочу отметить, что я - представитель другой национальности. И в этом плане не испытываю никаких притеснений. Тем более, не могу сказать, что владею кыргызским языком. Я не боюсь выступать. Говорю то, что есть.

Ее коллега Айнуру Алтыбаева в беседе с Vesti.kg также сказала, что не испытывала никаких притеснений от коллег в Белом доме.

- К сожалению, в нынешнем созыве есть фракции, в которых нет ни одной женщины, - посетовала она. - Сейчас прошли наши поправки в закон о том, что если женщина, к примеру, сдает свой мандат, то на ее место приходит работать женщина. Депутаты ЖК проделали очень большую работу. Президент подписал наши последние поправки в законопроекты. Думаю, есть политическая воля для поддержки женщин в демократическом управлении. Я никогда не испытывала притеснений от депутатов Жогорку Кенеша по половому признаку.

Парламентарий отметила, что мужчины - коллеги в Жогорку Кенеше поддерживают многие законопроекты, инициированные женщинами.

- Мужчины поддержали законопроекты, инициированные нами, к примеру, по ужесточению наказаний за «ала качуу», за «нике» с несовершеннолетними, - продолжила нардеп. - Сейчас инициированы поправки о грудном вскармливании, за которые проголосуют не только женщины, но и мужчины. По многим позициям они поддерживают нас. Нас очень мало - всего 20 женщин.

Депутат ЖК Аида Исмаилова солидарна с коллегами.

- Я не подвергалась давлению со стороны коллег, - подчеркнула в беседе с Vesti.kg парламентарий. - Работаю наряду с мужчинами. Я чувствую, что у нас одинаковые права. Мы прекрасно знаем Бубусару Бейшеналиеву, Таттыбубу Турсунбаеву. У нас издавна было очень много деятельных женщин, внесших свою лепту буквально во все сферы деятельности. К примеру, два срока подряд генеральными прокурорами у нас были женщины. Сейчас Верховный суд, Центральную избирательную комиссию возглавляют женщины. Наши права не ущемляются.

Народная избранница заметила, что женщины - депутаты, несмотря на свою немногочисленность, решают в парламенте множество социальных, экономических проблем.

- Женщины больше сталкиваются с социальными проблемами, - указала Исмаилова. - В этой связи к нам поступает много обращений от населения, опять же от женщин. Мы их обрабатываем, анализируем. У нас в парламенте есть форум женщин, в рамках которого проводится большая работа.

Источник: vesti.kg