ГКНБ вступился за своего председателя после резкого заявления Фарида Ниязова

Чекисты отметили, что экс-глава аппарата президента своими провокационными высказываниями пытается уйти от уголовной ответственности

ГКНБ считает последнее заявление Фарида Ниязова необоснованным и популистским, преследующим цель ввести общественность в заблуждение, дискредитировать деятельность руководства правоохранительных органов и перевести результаты расследования событий в селе Кой-Таш в политическую плоскость, оправдывая незаконные действия Алмазбека Атамбаева и его сторонников.

В заключительных выводах специально созданной Госкомиссии постановлением Жогорку Кенеша от 12 декабря 2019 года №3438-VI «Об итогах работы Государственной комиссии по изучению ситуации, сложившихся в с.Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики 7-8 августа 2019 года» отмечается, что «Атамбаев преднамеренно готовил насильственный захват власти, и что ответственность за события в Кой-Таше полностью лежит на Атамбаеве и его «сторонниках». Также в документе отмечено, что «действия ГКНБ и МВД по принудительному приводу, несмотря на ошибки и просчеты, были основанными на нормах Конституции, действующего уголовно-процессуального кодекса и законодательства КР».

Напомним, что 7-8 августа 2019 года сотрудниками спецназа ГКНБ на территории дома Атамбаева боевое оружие не применялось. Вынужденно и правомерно были применены только специальные средства, что подтверждается видеоматериалами и материалами уголовного дела.

Утверждения Фарида Ниязова о том, что председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев своим приказом не позволил бойцам «Альфы» покинуть дом Атамбаева, тем самым оставив их в опасности, абсолютно беспочвенны.

Обстоятельства по бесчинству сторонников Атамбаева полностью установлены проведенным расследованием, и их вина доказана собранными материалами уголовного дела, которое в настоящее время рассматривается в суде.

Также необходимо отметить, что с юридической стороны действия сотрудников и руководства ГКНБ признаны правомерными.

Источник: vesti.kg