 Дастан Бекешев: С Россией надо разговаривать жестче 

Депутат предложил правительству перейти в режим экономии и готовиться к экономическому кризису
Правительству Кыргызстана необходимо начать жить по средствам и отменить тендеры в связи с наступлением экономического кризиса. Об этом на заседании ЖК сказал депутат Дастан Бекешев.
- Вчера вы видели, что уже в 118 странах распространяется коронавирус, - отметил нардеп. - Идет валютная девальвация, сом стал дешевле. То, как до этого работало правительство, не пойдет. Надо входить в режим экономии. Для начала можно отменить тендеры - не на лекарства и продукты, от чего могут пострадать граждане - а на строительство. Это может подождать сейчас.
Бекешев также отметил, что Кыргызстан может предложить Российской Федерации проводить платежи в национальной валюте.
- С Россией надо говорить о переходе на оплату нацвалютой, к примеру, за природный газ, - предложил нардеп. - Надо с ними разговаривать жестче. Если они говорят, чтобы не было доллара, то пусть будут сом и рубль.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!