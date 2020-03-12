Дастан Бекешев: С Россией надо разговаривать жестче

Депутат предложил правительству перейти в режим экономии и готовиться к экономическому кризису

Правительству Кыргызстана необходимо начать жить по средствам и отменить тендеры в связи с наступлением экономического кризиса. Об этом на заседании ЖК сказал депутат Дастан Бекешев.

- Вчера вы видели, что уже в 118 странах распространяется коронавирус, - отметил нардеп. - Идет валютная девальвация, сом стал дешевле. То, как до этого работало правительство, не пойдет. Надо входить в режим экономии. Для начала можно отменить тендеры - не на лекарства и продукты, от чего могут пострадать граждане - а на строительство. Это может подождать сейчас.

Бекешев также отметил, что Кыргызстан может предложить Российской Федерации проводить платежи в национальной валюте.

- С Россией надо говорить о переходе на оплату нацвалютой, к примеру, за природный газ, - предложил нардеп. - Надо с ними разговаривать жестче. Если они говорят, чтобы не было доллара, то пусть будут сом и рубль.

Источник: vesti.kg