Кыргызстанцы в России возмущены незаконной продажей паспортов КР

Депутат ЖК Карамат Орозова рассказала о жалобах трудовых мигрантов
Кыргызстанцы, уехавшие на заработки в Россию, обратились с жалобой к депутату Жогорку Кенеша Карамат Орозовой.
По словам народной избранницы, она получила письмо от трудовых мигрантов, которые рассказали о нарушении их прав.
- Конечно, они уехали работать, чтобы обеспечивать свои семьи, но они вносят большой вклад в экономику Кыргызстана, - отметила нардеп. - Вопрос у мигрантов такой - есть ли орган, который защитит их права? Как известно, из-за того, что авиабилеты дорогие, они уезжают на машинах и автобусах. Они говорят, что их права нарушаются еще до того, как они выезжают из страны. На границе с Казахстаном их задерживают на несколько часов. Гаишники у них требуют деньги. Также автомобили, на которых они едут, чаще всего не проверяют на техническое состояние. Очень много аварий случается в дороге.
Кроме того, кыргызстанцы недовольны незаконной продажей кыргызстанских документов гражданам других стран.
- Они подняли вопрос продажи наших паспортов гражданам Узбекистана, - уточнила Орозова. - По словам мигрантов, иностранцы покупают кыргызские документы, совершают преступления, после чего в России портится отношение к нашим соотечественникам.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!