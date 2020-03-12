Кыргызстанцы в России возмущены незаконной продажей паспортов КР

Депутат ЖК Карамат Орозова рассказала о жалобах трудовых мигрантов

Кыргызстанцы, уехавшие на заработки в Россию, обратились с жалобой к депутату Жогорку Кенеша Карамат Орозовой.

По словам народной избранницы, она получила письмо от трудовых мигрантов, которые рассказали о нарушении их прав.

- Конечно, они уехали работать, чтобы обеспечивать свои семьи, но они вносят большой вклад в экономику Кыргызстана, - отметила нардеп. - Вопрос у мигрантов такой - есть ли орган, который защитит их права? Как известно, из-за того, что авиабилеты дорогие, они уезжают на машинах и автобусах. Они говорят, что их права нарушаются еще до того, как они выезжают из страны. На границе с Казахстаном их задерживают на несколько часов. Гаишники у них требуют деньги. Также автомобили, на которых они едут, чаще всего не проверяют на техническое состояние. Очень много аварий случается в дороге.

Кроме того, кыргызстанцы недовольны незаконной продажей кыргызстанских документов гражданам других стран.

- Они подняли вопрос продажи наших паспортов гражданам Узбекистана, - уточнила Орозова. - По словам мигрантов, иностранцы покупают кыргызские документы, совершают преступления, после чего в России портится отношение к нашим соотечественникам.



Источник: vesti.kg