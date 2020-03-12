Омурбек Текебаев: «В выведенном американцами рейтинге сейчас Раим Матраимов входит в топ-10 лидирующих политиков Кыргызстана»

В выведенном американцами рейтинге Раим Матраимов впервые вошел в топ-10 лидирующих политиков Кыргызстана с индексом доверия 14%», — заявил в интервью радио «Марал» лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.
В выведенном американцами рейтинге Раим Матраимов впервые вошел в топ-10 лидирующих политиков Кыргызстана с индексом доверия 14%», — заявил в интервью радио «Марал» лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.
«Теперь по итогам предстоящих выборов мы можем сказать о степени их влияния на кыргызскую политику. «Итоги исследования американцев надо конвертировать на практике». Один из путей конвертации— получение депутатского мандата. Есть мандат — будет трибуна, ты сможешь напрямую влиять на власть. Пока что это рейтинг, общественное мнение. Положительное мнение части народа. Его надо превратить в инструмент — во власть», — сказал Текебаев.
Источник: Кyrgyztoday
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