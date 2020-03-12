(Видео) Иса Омуркулов: Если ставить во власть только молодых, то мы видим, как они работают

Депутат Жогорку Кенеша считает, что нужен симбиоз из молодых и старых политиков

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов считает, что сейчас у власти в основном молодежь. Об этом он заявил в ходе телепередачи «Парламентаризм сабактары».

По словам нардепа, молодежь приведет во власть новые силы, но при этом не обойтись без опыта и глубоких знаний старого поколения политиков.

- Все должно идти своим чередом, эволюционным, а не революционным, - полагает Омуркулов. - Если ставить только молодых, то мы видим, как они работают. Также видим, как работает взрослое поколение.

Также он считает, что депутатов любит запинывать обычный народ.

- Мы из трех ветвей власти, самые пассивные и послушные, - сказал Омуркулов. - Нас любят запинывать. С самого раннего утра начинают критиковать народных избранников, потому что мы в онлайн-режиме открыто показываем свою работу.



Источник: vesti.kg