(Видео) Иса Омуркулов: Если ставить во власть только молодых, то мы видим, как они работают 

Депутат Жогорку Кенеша считает, что нужен симбиоз из молодых и старых политиков
Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов считает, что сейчас у власти в основном молодежь. Об этом он заявил в ходе телепередачи «Парламентаризм сабактары».
По словам нардепа, молодежь приведет во власть новые силы, но при этом не обойтись без опыта и глубоких знаний старого поколения политиков.
- Все должно идти своим чередом, эволюционным, а не революционным, - полагает Омуркулов. - Если ставить только молодых, то мы видим, как они работают. Также видим, как работает взрослое поколение.
Также он считает, что депутатов любит запинывать обычный народ.
- Мы из трех ветвей власти, самые пассивные и послушные, - сказал Омуркулов. - Нас любят запинывать. С самого раннего утра начинают критиковать народных избранников, потому что мы в онлайн-режиме открыто показываем свою работу.
Источник: vesti.kg
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