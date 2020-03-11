«Мы не партия власти». Марат Аманкулов ответил на накопившиеся вопросы о «Биримдик»

Депутат, долгое время хранивший молчание, рассказал о причинах своего ухода из СДПК, а также о создании новой партии, которая уже породила немало слухов

Политический Кыргызстан сегодня - как улей. Незаметно для широкой общественности, но весьма активно идут переговоры и консультации в политических кругах. И несмотря на то что времени осталось совсем немного, окончательные конфигурации все еще не до конца ясны. Лишь несколько партий только-только приоткрывают информационную завесу и называют своих выдвиженцев и соратников.

Одно из таких объединений - возглавляемая Маратом Аманкуловым партия «Биримдик». У читателей и редакции Vesti.kg вопросов к этому политику накопилось с лихвой - и не все приятные. И наконец политик, который в последнее время ушел в режим «медийного молчания», согласился ответить на основные из них.

- Марат Аскерович, на предстоящие выборы вы идете как председатель партии «Биримдик». Стало быть, ваши пути с СДПК разошлись окончательно, так? Почему?

- Да, я вышел из партии СДПК. Это было тяжелым решением. Ведь я посвятил партии 10 лет своей жизни. У нас была крепкая команда, мы сделали много хорошего, бишкекскую парторганизацию создали практически с нуля. Но со временем те идеи, ради которых мы когда-то собрались, ушли на второй план, контекст партии поменялся. Ну не хочу участвовать в интригах, занимать чью-то сторону. И не хочу тратить время на политические разборки. Мы очень много времени потеряли в ЖК на это. Поэтому единственным правильным для меня решением был выход из СДПК. И теперь я председатель партии «Биримдик».

- Но все же. Почему вы решили идти на выборы с новой партией, а не в составе одного из действующих политических объединений, как это делают многие другие политики?

- Да потому что я не увидел в них главного - объединяющей идеи, не увидел настоящих идеологических платформ. Ну смотрите, что движет желающих попасть в парламент идти с той или иной партией? Это обещание мандата, объединение по принципу защиты собственных интересов, но не более того. К сожалению, партии у нас сегодня концентрируются вокруг лидеров, а к чему это приводит - мы с вами знаем. А мне представилась возможность создать партию по всем правилам партийного строительства – не однодневку, как это у нас бывает перед выборами.

- После конфликта между бывшим и действующим президентами вы долго воздерживались от открытых нападок в адрес Атамбаева, чего, кстати, нельзя сказать о некоторых ваших коллегах, в том числе из СДПК. Более того, вы стали заметно реже появляться в медийном пространстве и даже выступать в парламенте, поэтому ваше отношение к произошедшему остается не совсем ясным. Вы старались оставаться преданным бывшему лидеру?

- Вообще я всегда старался быть преданным идее, а не какому-либо человеку. А все, что я думал о происходящем внутри партии, я сказал лично Алмазбеку Шаршеновичу. В остальном оценку пускай дают эксперты, соответствующие органы. А время и история расставит все по своим местам.

- Партия «Биримдик», которую вы теперь возглавляете, тоже породила немало слухов. Есть мнение, что за ней может стоять команда нынешнего президента, в частности, Асылбек Жээнбеков. Можно ли сказать, что это предположение недалеко от истины?

- Вокруг партии «Биримдик» много слухов, но чаще всего это неправда. Мы сейчас проводим конференции в пяти городах, где проходят выборы в местные кенеши, и самый часто задаваемый вопрос – правда ли, что мы «партия власти».

Нет, мы не партия власти. Потому, что мы делаем только первые шаги. Вот когда мы будем в Жогорку Кенеше, когда будем формировать правительство, выдвинем своего премьер-министра и начнем реализацию нашей программы, тогда мы и будем вправе называть себя партией власти. Мы стремимся к этому, но власть – не наша конечная цель. Мы рассматриваем ее как инструмент реализации нашей программы.

Что же касается президента, то я лично и партия «Биримдик» поддерживаем политику Сооронбая Жээнбекова. Но, как я сказал, наша партия – идеократическая. Нашей главной объединяющей силой является идея евразийства и демократического социализма. И если президент разделяет эту идею, то вы смело можете сказать, что мы пропрезидентская партия. Точно также, как если нашу идею разделяют учителя и врачи, значит, мы – партия учителей и врачей. Если ее разделяют дворники, то мы – партия дворников. Если строители – партия строителей. Мы хотим стать этой объединяющей силой, и к этому у нас есть все предпосылки.

И потом, знаете, только приступив к строительству партии, на самом первом этапе мы начали диалог с нашей интеллектуальной и творческой элитой – людьми мыслящими и не ангажированными в политике. Они, как правило, с неохотой вступают в диалог с властью и не поддерживают партии. Но хочу заметить, что идея демократического социализма, как и евразийского выбора, вызвала у них живой интерес. Они с удовольствием идут на контакт, обсуждают, дают рекомендации. Большинство из них видят в нашей идее будущее.

Что же касается слухов, которые распространяют о «Биримдик», то всем видно, что кто-то их активно подогревает, пытаясь втянуть партию в разные скандалы. И я не буду их комментировать.

Скажу лишь одно: мы, партия «Биримдик», партия демократического социализма - Евразийский выбор – это всерьез и надолго. И я уверен, что за нами будущее. Это партия будущего с серьезной объединяющей идеей и платформой. У нас впереди долгая и продуктивная политическая жизнь.

- Кто и как решил, что именно вы должны стать председателем партии «Биримдик»?

- Разговоры о том, что делать дальше, в нашем кругу шли давно. Была возможность остаться в СДПК или примкнуть к какой-нибудь другой партии. Но мы все-таки склонились к тому, что нужно создать новое движение, новую политическую культуру, новую идеологию.

Я считаю, что сегодня в Кыргызстане не хватает именно таких партий, партий на идейной основе. Объединяющей страну идеи тоже нет. В такой ситуации мы видим то, что видим: грязные технологии, с помощью которых пытаются манипулировать сознанием общества. И мы уже понимаем, что их применят и на грядущих выборах. Весь этот околовыборный политический мусор скинут на головы кыргызстанцев.

Когда такое происходит? Когда политики объединены вокруг какого-либо лидера, который сам все решает, и их единственная цель – заполучить власть любым путем. Посмотрите, что сейчас происходит с пропиской в городах, где проходят выборы – как будто все население вдруг решило прописаться в пяти городах, по тысяче в одной квартире.

А ведь граждане все это видят и знают, кто это делает. Мы все должны понимать, что партия, которая начинает с таких манипуляций, ничего хорошего стране не принесет. У нее в принципе нет видения будущего страны. Конечная цель ее членов – добыть мандат и десятикратно отбить свои деньги.

Этому надо положить конец, разорвать этот порочный круг. А для этого мы должны убедить людей, что дальше так продолжаться не может, и выйти с хорошей объединяющей идеей.

- Нельзя не спросить – каковы основные источники финансирования партии?

- На сегодня наши источники финансирования – наши собственные средства. Кандидаты на выборах в местные кенеши организовывают работу из личных источников. Я свою работу – тоже. Внешних источников у нас нет.

- Чем ближе к выборам, тем ярче заметно нежелание общественности видеть нынешних депутатов в следующем созыве. Можете ли вы пообещать, что в рядах «Биримдик» будут преимущественно новые лица?

- Это как раз то, о чем я говорил, то есть о слухах. Кто-то делает всякие вбросы и про списки в том числе. Но я хочу ответственно заявить: обсуждаемых списков сегодня нет. Из действующих депутатов ЖК я – единственный член «Биримдик». Нового «Биримдик», партии демократического социализма- Евразийский выбор. Есть депутаты, которые поддерживают нас, которые разделяют наши идеи и готовы помогать.

Но они пока не вступили в партию, и я не буду озвучивать никаких имен. Рано.

Могу лишь сказать, что мы отдадим предпочтение новым лицам, но вернемся к этому разговору чуть позже. И главным критерием по отбору, конечно, будет то, разделяет ли человек нашу идею.

Хочу еще раз подчеркнуть, что мы партия не вождистского характера. Это не будет «партия Аманкулова» или еще чья-то. Это будет партия демократического социализма –Евразийский выбор, и это станет объединяющей силой не только для «Биримдик», но и, надеюсь, для страны в целом. Такая у нас задача

- Действующий созыв ЖК нередко называют «олигархическим». Собираются ли в «Биримдик» ограничивать количество депутатских мест для бизнесменов?

- Мы понимаем, что список должен быть сбалансированным. В нем должны быть представители разных отраслей, разных социальных уровней, обязательно представители научной и творческой интеллигенции, бизнеса, социального сектора. Повторюсь, мы все это прекрасно понимаем, и постараемся соблюсти баланс.

- Вы сказали, что если президент разделит идею «Биримдик», то вы готовы назваться «пропрезидентской» партией. А если не разделит? Готовы ли вы уйти в оппозицию после попадания в Жогорку Кенеш?

- Как и любая другая партия, мы готовы быть и в оппозиции, если окажемся в меньшинстве. При таком развитии событий мы продолжим работу по продвижению нашей идеи, потому что, по нашему мнению, кроме этого пути у нашей страны другого нет. Остальное – это ложь, манипуляции или вчерашний день. Это единственный правильный путь исторического развития для Кыргызстана. Так мы считаем.

Источник: vesti.kg