Чыныбай Турсунбеков: Я готов отказаться от командировок из-за коронавируса

Депутаты ЖК поддержали инициативу Дастана Бекешева и готовы не выезжать даже в страны СНГ

Депутатам Жогорку Кенеша необходимо временно запретить выезжать в зарубежные страны из-за опасности заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 11 марта, заявил парламентарий Дастан Бекешев.

По его словам, народные избранники, вернувшиеся в Кыргызстан из стран, где распространен вирус, должны находиться в карантине.

«Более чем в 112 странах обнаружен коронавирус. Во Франции, Испании, Иране депутаты заразили друг друга. Наши депутаты несмотря на это выезжают. Может быть, вы запретите? Так же нельзя. Некоторые депутаты находятся в Германии, а там более 1 тысячи человек болеют. Надо остановить эти командировки. Приехавшие должны находиться в карантине один месяц»,- выступил с предложением Бекешев.

Спикер парламента Дастан Джумабеков в ответ заявил, что в настоящее время уже введены некоторые ограничения.

«Сейчас работает правительственный штаб, и на основе его распоряжений принимаются все меры. Вместе с этим Жогорку Кенеш тоже ввел ограничения. Например, раньше мы принимали гостей, проводили различные мероприятия, встречали школьников, студентов, депутатов айыльных кенешей. Но теперь все это временно отменили. По командировкам мы обсуждаем с теми депутатами, которые выезжают за рубеж от Жогорку Кенеша. Другие выезжают не от Жогорку Кенеша, а по сотрудничеству с международными организациями. Но они тоже предупреждены»,- заверил торага.

Между тем член парламентской фракции СДПК Чыныбай Турсунбеков сказал в беседе с Vesti.kg, что поддерживает предложение Дастана Бекешева и готов отказаться от заграничных поездок.

- Сейчас во всем мире проводятся жесткие меры предосторожности в связи с коронавирусом,- напомнил Турсунбеков. - Предложение Бекешева вполне нормальное. Я и так последние 2-3 месяца никуда не выезжаю, пока идет сессия и заседания парламента.

Другой депутат, Бахадыр Сулейманов, тоже поддержал инициативу коллеги, отметив в разговоре с Vesti.kg, что необходимо усилить контроль и стараться не выезжать даже в страны СНГ.

- Нужно отказаться от поездок в зарубежные страны,- убежден Сулейманов. - Сейчас идет активная вспышка вируса в Италии. Но мы вроде бы туда не выезжали. Во Францию тоже опасно вылетать. Поэтому нужно приостановить свои визиты в ряд стран. Возможно, стоит ограничить выезд в страны СНГ.

Источник: vesti.kg