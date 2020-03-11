В каком русле ведется политика «янки» в Кыргызстане?

Первые и давние жители - переселенцы в Америке, которых назвали американцами, прежде чем захватить земли, привычно занимаемые коренными индейцами, обманывали их, одаривая блестящими дешевыми подарками.

Первые и давние жители - переселенцы в Америке, которых назвали американцами, прежде чем захватить земли, привычно занимаемые коренными индейцами, обманывали их, одаривая блестящими дешевыми подарками. После чего появлялись вооруженные люди и уничтожали недовольных. В настоящее время американская захватническая политика продолжается под навязанным миру предлогом демократии. Если не верите, посмотрите на Ирак, Афганистан. Обратите внимание, что происходит в Египте, Тунисе, Ливане, Йемене. Американцы бы не вмешивались в их внутренние дела, если бы не нефть. В Кыргызстане нефти нет, но у него прекрасное географическое расположение, как раз посредине между Россией и Китаем. К нам тоже пришли с целью «укрепить и распространить демократию», это кончилось изгнанием двух Президентов, укоренением в Кыргызстане военной базы, ограждением из колючей проволоки и появлением вооруженных людей. Американское посольство специально выпустило красочный журнал, на первых страницах которого помещены фотографии кыргызов и индейцев. Тогда американский посол говорит: «журнал посвящается первым американцам- индейцам и кыргызам, их поразительному сходству». Из истории мы знаем, что сделали американцы с индейцами. Могут ли американцы, сравнивающие нас с индейцами, сделать для нас что-нибудь хорошее?

Земля наша, база – чужая…

Через ограду американской базы и мышь не проскочит. Если захотят пройти люди, их расстреляют. У них есть такие права. Эта база, открытая 18 декабря 2001 года на территории аэропорта «Манас», по первичному соглашению должна была стоять у нас только один год. С тех пор прошло 10 лет. Изначально аналитики, хорошо знавшие международный опыт американцев, говорили – если янки «просочились» на какую-то землю, они никогда не уйдут оттуда. Во времена Бакиева поднимался этот вопрос, о закрытии базы было сказано в Москве. Однако, разве что изменилось название на «Центр транзитных перевозок», а так американская военная база продолжает свою работу в прежнем режиме. Причем, свыше 1000 военнослужащих США все обладают дипломатической неприкосновенностью. Мы сами свидетели, что не только в Кыргызстане, но и во всем мире в любой точке никто не имеет права посягать на их неприкосновенность. На этой американской базе в 2006 году был застрелен водитель Александр Иванов. Его выстрелом убил 20-летний американец Закари Хэтфильд. В эту скандальную историю кыргызская власть не могла вмешаться. Хэтфильда тотчас вывезли из Кыргызстана, кыргызские следователи не имели возможности допросить его. Поэтому, чем быстрее бы они отсюда убрались, тем лучше было бы для нас. Это событие так и осталось, преступник не получил наказания. Супруга Александра Иванова говорит о своем удивлении бессилием кыргызской власти.

Вдова погибшего от рук американцев Александра Иванова – Марина Иванова рассказывает: « В тот день примерно в 22 часа к нам домой пришли сослуживцы с фирмы, где работал мой муж, они держали свои головные уборы в руках. Я сразу подумала, что произошла дорожная авария. Но, оказалось, моего мужа ни за что застрелил американский военнослужащий. Я не могла поверить услышанному, голова пошла кругом, спрашиваю – как это застрелил? За что убил? Как это произошло? Все ответили: «не знаем». Позже я узнала из объяснительной военнослужащего, что с утра он находился в состоянии опьянения, а после того, как застрелил моего мужа, он выбросил пистолет, и якобы, сел плакать под дерево. Он раскаивался, что не умеет пользоваться оружием. Были предположения, что этот человек – наркоман . Потом прибыл посол Америки с цветами в руках, он клялся и божился: «если Хэтфильд виноват, он будет сурово наказан по американским законам». По информации, которую мне сказали, его вывезли буквально назавтра. Не дали возможности нашим следователям допросить его. Когда туда пришел следователь, его привели к другому военнослужащему, который назвался Хэтфильдом. Скрестив ноги, жуя жвачку, он сказал: «я не буду отвечать ни на какие вопросы, мне нужна помощь психолога». Никто точно не может сказать, это - действительно убийца, или подставной человек. Так это случилось, и таково истинное лицо американцев, как у Закари Хэтфильда.

Тайная электронная разведка

На базе есть особые тайные места, куда допускаются только по специальному разрешению, и они находятся под особой охраной. В зданиях без окон ведутся секретные работы. О том, что в здании соблюдается постоянный температурный режим, свидетельствует наличие множества холодильников. По мнению специалистов, здесь функционирует оборудование для программ многоканальной радиоэлектронной разведки. Такая техника дает возможность узнавать любую информацию, слова, записи, передаваемые через волны со всего мира. Можно получить миллиарды сообщений от каждого обычного и мобильного телефонного разговора, отправленного по факсу письма, от писем по электронной почте, то есть от всего информация здесь записывается, проверяется и удерживается. Это говорит о том, что Америка контролирует весь мир, всего лишь располагаясь в Кыргызстане. Такой разведывательный комплекс на военной базе еще ценнее воздушных путей сообщения, по которым летают самолеты из аэропортов. И это все Америка сделала без согласования с кыргызской властью. По словам эксперта по национальной и региональной безопасности Леонида Бондарца, американцы могут уловить и удержать 99% информации, исходящей из телефонов, факсов, радио и интернета: «все, что делается в регионе, какие мероприятия проводятся, они все знают, исследуют информацию и уточняют наиболее проблемные места региона. После уточнения американские власти переходят к воздействию на политическую элиту государства. У США здесь только одна цель - лишить Кыргызстан влияния на него России и Китая.

НПО, превратившиеся в рабов денег

На сегодняшний день в нашей стране функционирует свыше 16 000 неправительственных организаций, финансируемых государственным департаментом США. Из них самые влиятельные: Международный демократический институт; Республиканский институт США; Фонды «Фридом Хаус» и «Сорос Кыргызстан». Все эти, как паутина, организации работают только в интересах США. Между тем подобные фонды выделяют кыргызским правозащитникам ничтожные деньги. В свое время правозащитники, с целью оправдать полученные деньги, выполнили работу, влияющую на политические дела страны, тем самым создали для американцев все условия для полного контроля. «Все такие организации находятся на финансировании американских государственных учреждений. И они вносят огромный вклад в свержение той или иной власти. В той же революции 2005 года, воспользовавшись слабостью власти, совершили переворот. Такие же методы использовались в Грузии и Украине», - говорит политолог Александр Князев.

Американский разведчик Виклин

Рундоу Виклин (Rundouist Vicklynn) - гражданин США, родился в 1960 году, первый секретарь политического отдела посольства, сотрудник Центральной Разведывательной службы США, он руководил некоммерческими организациями. Хотя у него была полная возможность свободно встречаться со своими агентами, он по ночам обходил улицы в образе старухи. Непонятно, зачем он так делал. Этот разведчик поручал помощникам ставить знак в виде креста в условленных местах встречи с противниками кыргызской власти. Такими знаками он давал понять – состоится или нет встреча. Ему нравилось подшучивать над местными разведчиками. Ночной облик Виклинна вот на этой фотографии, сравните.

Уж не американцы ли – «третья сила»?

О прошлогодних столкновениях на юге говорили: «Бакиевы организовали», «Батыров профинансировал», «это сделали третьи силы». Когда придет время, это событие будет расследовано и раскрыто. Однако, так называемыми «третьими силами» в страну было вброшено много разного вида оружия, что стало видно на столкновениях в Оше и Джалал-Абаде. А ведь по подобному факту незаконного хранения оружия осрамились американские военнослужащие. В августе 2007 года, когда поднимался вопрос о выводе американской военной базы, в одном из домов на окраине Бишкека был обнаружен схрон с оружием. В процессе расследования были найдены десятки автоматов-пулеметов, приборы ночного видения. Среди личных вещей американцев была найдена известная книга Гитлера. Тогда американцы в качестве объяснения находки - схрона с оружием сказали: «это- подготовка к совместному военному учению совместно с вооруженными силами Кыргызстана». Если американцы говорят правду, то почему вооружение было тайно принесено в частный дом? И если учения готовились законно, то почему оружие не хранилось на базе в «Манасе»? По данному событию наши вооруженные силы заявили, что с американцами никаких учений проводить не планировалось. В таком случае, для чего и для кого американцы приготовили оружие? Вопрос остался без ответа. А, возможно, таких схронов много в разных регионах страны? Рассказывают, что американцы уже реализовали наблюдение за Бишкеком с помощью средств ночного видения. Если на то пошло, сотрудники ЦРУ сидят на бишкекских базарах в облике торговцев всякой мелочевкой. Все приведенные здесь явления происходят не в дикой стране, а на территории независимого Кыргызстана, признающего и придерживающегося международных правовых норм.

Льется с неба керосин…

С 2001 года на головы сельских жителей близ аэропорта «Манас» пролились сотни тонн авиатоплива. Перед посадкой на землю американские самолеты и сейчас сливают лишнее топливо на головы людей, летчики не стесняются. Произойди это в США, там за это накладывают огромные штрафы. А в нашей стране они неприкосновенны. Это и есть американская политика вседозволенности. Американцы при строительстве базы под корень уничтожили все деревья - кусты в этой местности. Власть и на это закрыла глаза, рта не открыла в защиту природы. Если опираться на исследования экологов, на месте этой базы раньше были сады и зеленела трава. Сейчас вследствие льющегося с неба авиатоплива даже трава не растет. Деревья больны, а от здешних фруктов и овощей и люди болеют. Американские военнослужащие ходили c автоматами вокруг школы, расположенной рядом с базой, пугая не только учеников, но и взрослых. Кыргызская власть даже не «пикнула», когда те длительное время контролировали кыргызские улицы.

Истинные лица под масками

Американцы занимают первое место по представлению себя остальному миру сердечными людьми. Посмотришь, душевные военнослужащие ходят в школы, показывают себя перед учениками человечными, культурными, а там, где за ними не наблюдают, нет больших бесстыдников чем они. Какое бы мероприятие они не проводили, хоть носки кому-то дарят, обязательно снимают на телевидении, показывают сюжеты, пишут в газеты, это просто игры на людях. В действительности, их поддержка в качестве благотворительности в большинстве случаев оказывается фальшивой. Это подтверждает событие в селе Октябрь. Глава Октябрьского айила Галина Терещук поделилась такой информацией: - Они в информации для себя написали, что починили 10 компьютеров, ветеранам заменили двери. Пришла весна, мы стали проводить с ними субботник, но по сравнению с ними, наших вышло больше. Они стали позировать с кетменями- лопатами, фотографироваться, показывая себя. Считаю, что вышли просто покрасоваться и поиграть перед людьми. На фотографии посмотришь, кажется, работали, хотя подержали лопаты и все. Поздравили и пенсионеров, каждый подарок сфотографировали. А потом свои просроченные испорченные продукты нам отдают, после их ухода нам приходится выбрасывать такую еду в мусорку.

Афганский плач

Руководители американской базы безработных кыргызстанцев без всяких документов и регистрации увозят как рабов в Афганистан, и заставляют работать там на американских базах. Власть даже не контролирует, как наемные рабочие силы незаконно перевозятся через границу страны. Батракам, работающим в афганских городах Кабул, Кандагар, Жалал-Абад, трудно вернуться назад. Кто ропщет- остается под бетоном. Вот что говорит один из тех, кто терпел издевательства американцев ради сохранения собственной жизни и возвращения живым: - Я работал в городе Кандагаре на американской базе, в магазине канцтоваров по их составлению. Условия очень тяжелые, чуть что не так сделаешь – уходи. Погибших причисляют к без вести пропавшим, о таких фактах не говорят, скрывают. Очень много желающих ехать незаконно в Афганистан ради денег. Но как человек, побывавший там, хотел бы предостеречь – не езжайте с американцами в Афганистан, даже если здесь жизнь не складывается. Посоветую тем, кто хочет ехать туда для работы на базаре, не езжайте. Я теперь знаю все, поработав с ними, у них всегда настрой подавлять, они все плохо относятся к другим, работающим на базе.

Не транзитный Центр, а наркобаза?

Тема по умолчанию – о перевозке наркотиков. Появилась возможность пообщаться с человеком, работавшим в аэропорту, увидевшим груз в самолете рейсом на Америку: - В две недели раз прибывает самолет из Кабула, в перевозке груза кроме американских военнослужащих никто не участвует. Во время погрузки каких-то мешков охрана усиливается, выстраивают вокруг самолета военнослужащих, которые и сами не знают, что это за груз. К такому грузу допускаются только некоторые группы американских офицеров. Потом прилетают самолеты из зарубежья, из Европы, этот груз тайно переносится на прибывшие самолеты, говорят, в этом грузе – наркотики. Ведь из Афганистана кроме наркотиков никакой товар не вывозится. Просто больше нечего перевозить. А то, что на американской базе военнослужащие употребляют наркотики- чистая правда. Естественно, невозможно поймать перевозчиков наркотиков из Афганистана в Европу, поскольку еще со времен вьетнамской войны это осуществляется по безупречному плану. Известно, что во время вьетнамской войны наркотики перевозились американскими военными самолетами. Политолог Александр Князев оценивает так: авиабаза в «Манасе» является самым важным местом в мире по перевозке наркотиков в Европу. Якобы, подавляющее большинство произведенных наркотиков в Афганистане доставляется в Европу с этой авиабазы.

Крест

Здание американского посольства на краю Бишкека при взгляде с неба построено в форме креста, как бы являясь особым знаком. При нанесении удара с воздуха американцы легко узнают об этом. Земля, где стоит крест - принадлежит американцам, значит, надо бомбить.

И девушки, и кумыс ночами…

По пятницам вечерами руководство американской военной базы отпускает военнослужащих отдохнуть в Бишкек. Они отдыхают в ночных клубах с кыргызскими девушками, при этом хвастаются до чего легко уложить девушек в постель и встречаться с ними где пожелаешь. Имеются факты, когда возвращаясь в пьяном состоянии «домой», они становятся причиной дорожных несчастий. Конечно, никто из них не несет никакой ответственности за свои деяния. Так составлено соглашение. Новый Парламент Кыргызстана скоро рассмотрит вопрос о Транзитном центре перевозок. Было бы хорошо, если бы до принятия решения (парламентарии) придали глубокое значение обстоятельствам, приведенным в нашем журналистском расследовании. Или же депутаты помня, как после каждого поднятия вопроса об американской авиабазе у нас случается переворот, побоятся? Посмотрим…

Источник: газета "Майдан.kg" №8 от 10.03.2011/ стр. 6-7