Демократия и свобода должны быть безграничными?

Участие в выборах и свобода голосования, политическая конкуренция и своевременная смена власти

Участие в выборах и свобода голосования, политическая конкуренция и своевременная смена власти, свобода предпринимательства и частной собственности, проведение мирных митингов и гражданские и политические права граждан — все это является незаменимыми демократическими ценностями демократических государств.

Однако в тридцатилетней истории нашего суверенного Кыргызстана происходит использование перечисленных демократических ценностей на своем уровне, есть понимание? К сожалению, кажется, мы не в полной мере осознаем демократию и свободы, и потребуется время для того, чтобы использовать их на правильной основе. Две революции, пережитые страной, тоже не смогли нам в полной мере объяснить демократию и свободы.

Может, нам в первую очередь самим надо разобраться в том, что такое демократия? Состоит ли она из исключительно таких признаков, как постоянно проходящие митинги, выборные кампании, свобода средств массовой информации, права граждан и так далее? Мы до сих пор акцентируемся именно на этих критериях. При этом мы не особо обращаем внимание на внутренние правовые механизмы регулирования демократии.

Демократия означает власть народа. Охлократия — некой группы. Давайте разбираться, что царит в нашей стране: демократия или охлократия? У нас проходят всевозможные митинги с требованием услышать голос народа. Большинство из них проходит с требованием освобождения какого-либо заключённого политика или выражает амбиции какой-либо политической силы. Значит ли это, что на таких митингах выставляют общенародные требования? Вы сами можете поискать ответ на этот вопрос.

Мы же продолжим дальше свою мысль. Демократическая власть имеет свои процедуры, положения, правовые нормы. Если происходит какой-либо митинг, то должны соблюдаться правила его проведения. Если проходят выборы, тогда должны работать избирательные законы. Если есть независимая пресса, то должен быть закон о СМИ, гарантирующий права и утверждающий ответственность в случае их нарушения.

При охлократии всё это сливается в интересы группы, не признающей власти и закона. Если в обозначенном месте организовывают акцию и в самом конце перестают друг друга слышать, возникает шумиха и беспорядки, то это уже охлократия. Общество переживало такие явления в марте 2005 года, апреле — мае 2010 года, августе 2019 года и 2 марта 2020 года.

После апрельской революции 2010 года в нашей стране с очень малой скоростью восстанавливается правовой порядок. Однако полноценному установлению правового порядка мешают различные политические игры, соблазн власти. Почему, чего не хватает?

Во-первых, при возникновении спорных вопросов мы не научились полноценно использовать юридические процедуры. Вместо этого нам предпочтительнее собрать родственников, знакомых, решать вопрос путем оказания давления на органы власти и суды с помощью митинга, собравшихся людей.

Во-вторых, в нашем обществе ещё не установилась высокая политическая и правовая культура. Превалирует правовой нигилизм.

В-третьих, отсутствует прочность и системный подход в государственных органах власти при строительстве правового государства. Не делается акцент на безупречное исполнение всех законов. Есть признаки саботажа.

Правоохранительные органы также не уделяют достаточного внимания охлократическим явления в обществе. В чём причина? А причина в синдроме аксыйских событий 2009-го и апрельской революции 2010 года. Начали бояться в результате четкого исполнения своих функций оказаться на скамье подсудимых. И что будет, если силовые органы будут бояться чётко исполнять свои обозначенные в законе полномочия, задачи? В результате растет преступность, поднимают голову ОПГ. С одной стороны, идёт борьба с коррупцией, с другой, увеличивается число поднимающих голову. Обеспечение населения в социальном и правовом плане тоже оставляет желать лучшего. В результате наблюдается снижение авторитета власти среди населения.

Значит, что надо делать? Надо ли и дальше жить, понимая охлократию как демократию? Раз за разом организовывать митинги, раз за разом производить силовую смену власти, с криками «ура» атаковать «Белый дом», совершать мародерство, потом взять короткую передышку и затем снова браться за привычное? К чему это может привести?

Возможно, наступило время понять, что у свободы и демократии есть ответственность. Если будем продолжать привычно выводить с криками на улицу 1000-2000-5000 человек, а после захвата «Белого дома» администрации семи областей сами опустеют, то сколько раз наша государственность выдержит такое? Мы сами загнали в угол сотрудников силовых структур вопросами «С кем ты? С народом? А не то смотри...», «Знаешь ли ты, что будешь осужден, если завтра сменится власть?» Они стали боязливы. И как они после такого будут исполнять свою присягу, устанавливать закон и порядок, укреплять государственность?

В той же Америке есть соответствующие законы в каждом штате. Там тоже проходят митинги, однако получают разрешительные документы ни в одной, а в нескольких структурах власти. В ряде штатов требуется получить разрешение за 15 дней. Если в обозначенный срок митинг не завершится, или мирный митинг не будет проходить согласно установленному порядку, или же в случае отсутствия какого-либо разрешительного документа, полиция имеет полное право разогнать митинг. Можно будет использовать слезоточивый газ, водометы, дубинки. В отдельных случаях разрешается использование огнестрельного оружия при оценке ситуации полицией.

Подобные законы работают во Франции, Германии, Великобритании. В этих государствах органы, которые выдают разрешение, заранее извещают о том, что будет говориться на мирных митингах. Организаторы дают полную гарантию, что акция пройдет мирно, иначе будут привлечены к ответственности. Этот порядок соблюдается на 100 %.

А как у нас? А у нас, как сказано выше, охлократия. Конечно, есть огрехи как с этой, так и с той стороны, есть вина власти в повторении подобных явлений. Нет тесной связи с народом на соответствующем уровне. Необходимо доносить до народа доступную информацию о митингах, которые будут проходить в интересах конкретного политика или какой-либо политической силы, своевременно решать социальные вопросы народа, предотвращать, чтобы из искры не возгорелось пламя. Ну а простой народ должен понимать, что митинг в интересах какого-либо политика никогда не преследует интересы государства, и стараться не превратиться в инструмент в чьих-то руках.

Источник: media-center.kg