Коронавирус и экономика страны

9 марта президент Сооронбай Жээнбеков принял вице-премьер-министра КР Эркина Асрандиева.
Во встрече также приняли участие первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев, секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.
Обсуждены меры по минимизации негативных последствий, рисков и угроз экономической безопасности в связи с ситуацией по распространению коронавируса.
Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев сообщил, что согласно решению Совета безопасности от 3 марта образован Республиканский штаб по реализации экономических мер, направленных на минимизацию последствий от внешних шоков и стимулирования экономического развития.
Отмечено, что разработан план первоочередных мероприятий, который включает в себя отслеживание ситуации на рынках, меры по поддержке отечественных производителей, грузоперевозчиков, основных поставщиков и импортеров.
Эркин Асрандиев подчеркнул, что было принято решение образовать аналогичные штабы на районном уровне для отслеживания реальной картины на местах.
Отметил, что в целом ситуация по республике стабильная, на сегодняшний день имеются достаточные запасы и объемы по основным товарным позициям.
Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость обеспечения максимальной эффективности работы Республиканского штаба. Напомнил, что его основной задачей является — разработка действенных предложений с учетом анализа экономической ситуации в мире и принятие на их основе соответствующих мер со стороны государственных органов.
Глава государства отметил, что особое внимание Республиканского штаба должно быть уделено вопросам обеспечения продовольственной безопасности, исполнения доходной части бюджета страны и взаимодействия с предпринимателями, занимающимся производством и поставкой товаров народного потребления.
Источник: газета «Кыргыз Туусу» №18 от 10.03.2020 / стр. 2
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