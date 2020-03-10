В Жогорку Кенеше пройдет экстренное заседание Форума женщин-депутатов

Народные избранницы намерены высказать свое мнение о разгоне мирного марша феминисток

В парламенте состоится экстренное заседание Форума женщин-депутатов ЖК, чтобы обсудить ситуацию, которая произошла на мирном марше 8 марта в Бишкеке. Об этом рассказала парламентарий Эльвира Сурабалдиева.

- Заседание пройдет в среду, и на него обязательно пригласят СМИ, - пояснила она. - Мы выскажем нашу позицию о том, что произошло, потому что сложившаяся ситуация нас очень настораживает.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что 8 марта в Бишкеке был сорван мирный марш в защиту прав женщин.

Сегодня в Бишкеке пройдет еще одна акция под лозунгом #нетнасилию.

Источник: vesti.kg