В Жогорку Кенеше пройдет экстренное заседание Форума женщин-депутатов

Народные избранницы намерены высказать свое мнение о разгоне мирного марша феминисток
В парламенте состоится экстренное заседание Форума женщин-депутатов ЖК, чтобы обсудить ситуацию, которая произошла на мирном марше 8 марта в Бишкеке. Об этом рассказала парламентарий Эльвира Сурабалдиева.
- Заседание пройдет в среду, и на него обязательно пригласят СМИ, - пояснила она. - Мы выскажем нашу позицию о том, что произошло, потому что сложившаяся ситуация нас очень настораживает.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что 8 марта в Бишкеке был сорван мирный марш в защиту прав женщин.
Сегодня в Бишкеке пройдет еще одна акция под лозунгом #нетнасилию.
Источник: vesti.kg
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