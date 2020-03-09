Агенты США сидят в «Белом доме» и готовят сюрприз С. Жээнбекову?

Накопившие миллионы за последние два года волчата возмужали, превратились в больших клыкастых волков.

Накопившие миллионы за последние два года волчата возмужали, превратились в больших клыкастых волков. Теперь, боже сохрани, начали пробовать на клык государственно-стратегические объекты. Кому отдадут стратегические объекты — международные аэропорты "Манас" и "Ош"? Не странам ли НАТО, положившим глаз на Кыргызстан?

Не является все это очередным веянием попытки «сторговать» Кыргызстан? За сколько миллиардов долларов отдадут объекты «во внешнее управление»? Поскольку этот вопрос — коммерческая тайна коррупционной группы, то должен оставаться в секрете? Если воздушным пространством Кыргызстана завладеют страны НАТО, то построят в 10 раз больше авиабазы Ганси, которую выгнал экс-президент А.Атамбаев из аэропорта "Манас", или выстроят рядами военные самолеты? Эту сторону решит сама сторона, взявшая во внешнее управление. Когда потребуется, тогда даст проглотить много денег коррумпированной группе, и может сказать: «Выгоните военные самолеты России в Канте».

Кыргызстан станет яблоком раздора, с началом противоборства больших держав – России, США, Китая – собравшие миллиарды жулики сбегут в нравящиеся им больше кыргызских Ала-Тоо дальние страны. Потому что кыргызский народ не будет сидеть и гладить по голове мошенников, стремящихся распродать Кыргызстан.

Также для получения 7 млрд долларов от Китая возник вопрос — открыть дорогу экспансии Китая. Пустившаяся вслед за деньгами коррупционная группа начала действия по переполнению Кыргызстана китайцами, а остальное продать странам НАТО.

Президенту С. Жээнбекову надо срочно изгнать с высоких ветвей власти мошенников, пожелавших стать миллиардерами под предлогом «внешнего управления». Кыргызстан в тандеме с Россией на предусмотренные в соглашении 6 млрд долларов сможет поднять экономику и избавиться от долга перед Китаем.

Президенту С. Жээнбекову надо вести работу, советуясь с президентом России В.В. Путиным. Потому что собравшиеся вокруг С. Жээнбекова мошенники составили сценарий схлестнуть три большие державы (Россию, Китай, США). Их цель — лишить С. Жээнбекова доверия народа, оставить в эпицентре большого конфликта между тремя крупными державами.

Так был составлен этот план подстрекателей:

1. Под видом Логистического центра усилить китайскую экспансию, увеличить внешние долги, зародить недовольство народа.

2. Назвав внешним управлением, продать Кыргызстан США, поднять народ.

3. Уничтожить имеющееся доверие российской власти и кыргызского народа к С. Жээнбекову, зародить противостояние трех держав.

Нельзя упускать из виду, что стратегические ошибки приведут к большим потерям. Начиная со дня продажи стратегических объектов, армия США, вооруженные силы НАТО прилетят сюда и осядут, вот тогда установят истинное внешнее управление. Для них не вопрос революция, переворот. Кыргызско-таджикская граница окажется под контролем США. Давно заметно, что агенты (США, которые захватили и прошли через Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию, Украину, Иран) засели в "Белом доме", готовят сюрприз президенту С. Жээнбекову. Президенту будет правильней не попадать в расставленную ловушку агентов, а идти дорогой, защищающей интересы кыргызов.

Источник: газета «Жаны ордо» №5 от 06.03.2020/стр.3