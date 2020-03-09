(Фото) Бек Борбиев Алтынбеку Сулайманову: «Вы изменили цвет своей партии на цыплячий»

Певец Бек Борбиев оставил в Фейсбуке комментарий относительно депутатов, на что Алтынбек Сулайманов иронично заметил:

Певец Бек Борбиев оставил в Фейсбуке комментарий относительно депутатов, на что Алтынбек Сулайманов иронично заметил:

«Беродор Сманович, известно, что вы идёте вместе с партией денежных людей. Вы тоже можете пополнить ряды депутатов без электората. Посчитаем цыплят по осени!»

На такой комментарий депутата Бек Борбиев отреагировал, не оставшись в долгу.

«Кстати, о цыплятах. Вы изменили цвет партии на цыплячий. Значит, общей целью партии является не «достижение власти любым путем, а служение народу, будем надеяться, что именно с этим связано изменение. Успехов в предстоящих выборах», — написал Бек Борбиев.

Отметим недавно партия «Бир бол» изменила логотип с илбирсом, в частности, поменяв голубой цвет на желтый. Это вызвало активное обсуждение в интернете, прозвучало мнение, что «логотип партии стал напоминать кулинарное блюдо «оромо».





Источник: koom.press