(Фото) Бек Борбиев Алтынбеку Сулайманову: «Вы изменили цвет своей партии на цыплячий»

Певец Бек Борбиев оставил в Фейсбуке комментарий относительно депутатов, на что Алтынбек Сулайманов иронично заметил:
Певец Бек Борбиев оставил в Фейсбуке комментарий относительно депутатов, на что Алтынбек Сулайманов иронично заметил:
«Беродор Сманович, известно, что вы идёте вместе с партией денежных людей. Вы тоже можете пополнить ряды депутатов без электората. Посчитаем цыплят по осени!»
На такой комментарий депутата Бек Борбиев отреагировал, не оставшись в долгу.
«Кстати, о цыплятах. Вы изменили цвет партии на цыплячий. Значит, общей целью партии является не «достижение власти любым путем, а служение народу, будем надеяться, что именно с этим связано изменение. Успехов в предстоящих выборах», — написал Бек Борбиев.
Отметим недавно партия «Бир бол» изменила логотип с илбирсом, в частности, поменяв голубой цвет на желтый. Это вызвало активное обсуждение в интернете, прозвучало мнение, что «логотип партии стал напоминать кулинарное блюдо «оромо».
Источник: koom.press
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