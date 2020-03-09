Табылды Акеров, политолог, к.и.н.: «Кыргызские политики не из государственного, а личного интереса становятся в лояльную позу и перед севером, и перед югом»

США и Россия после обвинения в аннексии Крыма перешли к жесткому противостоянию

— Табылды мырза, видно, что Россия в последние годы на мировой арене изрядно притесняется. Спор за влияние между США и Россией вроде закончился поражением России. А сегодня турецкое государство оказывает сильное влияние на Сирию. Россия вытесняется с мировой арены. Чем это опасно?

— США и Россия после обвинения в аннексии Крыма перешли к жесткому противостоянию. Страны мира резко изменили свое отношение к России. США и Запад желают гибкости от России. Но Россия как мировая держава не хочет подчиняться. После аннексии Крыма западные банки отказались сотрудничать с Россией, прекратился прежний оборот денег. Счета госчиновников России на Западе закрыты. Но Россия в ответ на это посчитала правильным осуществлять развитие через внутренние резервы своей страны. Кроме того, Россия стремится быть в тесной связи с государствами СНГ. Но еле-еле достигшие независимости соседи не желают с ней прежней тесной интеграции.

С приходом Путина к власти ФСБ разработала большой проект его пиара. В соответствии с ним предусматривалось обеспечение роста имиджа Путина благодаря образу собирателя русских земель. Вот таким образом Путин несколько раз легко выигрывал выборы. Согласно этому, в странах СНГ проводились различные мелкие и большие мероприятия. Говоря обобщенно, как Москва поддерживает президентов стран СНГ, так и эти страны во время выборов поддерживают руководство России.

Однако в последнее время данный проект начал буксовать, не работает хорошо. Причина – Запад давит на руководителей СНГ, добиваясь отказа от прежней безусловной поддержки. Из-за этого в последнее время Белоруссия стала пятиться назад, думая, как бы Запад не совершил революцию. Узбекистан тоже говорил «вступим в ЕврАзЭс», но в конце, осознав наличие протеста в мировой политике, вернулся на исходную позицию, объявив, что не вступит. Казахстан давно идет на дистанции. Даже Молдова осмелилась — стала бояться открытой поддержки. Один лишь лидер ЛДПР Жириновский заявил о готовности сделать Кыргызстан одной из областей России, и наши политики выскакивают из-за угла с криками, угождают северу, встают в позу «я готов стать даже твоим рабом». Эти так называемые политики помолчали бы, ведь ясно как день, ради власти, должности они готовы продать не только жену, но и своих детей оптом.

Выборы выборами, но было бы хорошо для идущих на выборы лидеров еще до дачи обещаний хорошенько обосновать, а потом распространять заявления. До начала избирательной кампании лидеры говорят о правильности введения двух гражданств Кыргызстану, раздают обещания, обманывают народ. Но ведь обещание это обещание, раз дал его, надо выполнять. Да еще выполняя, надо закончить с убедительным результатом. Но они даже знать не хотят: на какой основе вводятся два гражданства, каким будет статус страны после принятия, то есть, не желают знать о включении многих подобных относящихся к национальному интересу вопросов. Лишь бы как-то обмануть народ, избирателей и стать депутатом.

Например, Германия не берет в армию живущих в приграничных регионах итальянских, австрийских, французских немцев. Она опасается, как бы те не предали национальный интерес. Турция не берет в армию другие национальности. Только у нас политики не осознают правильно и хорошо понятие «государство». Даже зная, притворяются не знающими, продолжают стоять в позе «чего изволите?» и перед севером, и перед югом.

На сегодняшний день распространяются разговоры, мол, оказывается, Россия окончательно заберет себе Кантскую авиабазу. Распространяются такие разговоры: Россия расширяет территорию Кантской базы, обновляет, обустраивает так, чтоб разместить на ней ракеты и другое тяжелое вооружение, а затем, оказывается, полностью переведет в свое владение. Говоря иначе, высказывают опасение, что Кыргызстан окончательно превратится в вечно зависимое государство. Возможно, это черный пиар. Но само по себе очень опасно, что подобные слова ходят среди элиты. К тому же перед выборами.

— Табылды мырза, скажите, в последнее время в связи с выборами начала повышаться политическая температура. Только вчера был разогнан митинг в Бишкеке. Акаев и Бакиев приводили свои партии во власть, и были свергнуты? Атамбаев переполнил политический совет СДПК своим кланом, приближенными, расколол партию надвое, сам успокоился под арестом. Как сможете объяснить эти интересные процессы?

—Акаев и Бакиев грубо нарушили законы, желали использовать власть в своих интересах и были свергнуты, а Атамбаев арестован. Президент посредством выборов переводит власть из рук народа в свои руки. Народ дает ему социальный заказ, говоря: не нарушая Конституцию, избирательный Кодек, законы, действуй в интересах народа.

Народ ведь не давал задания Акаеву: приведи своего сына, дочь в парламент. Не говорил: приведи к процветанию кеминизм, кушчизм. В то время как тысячи молодых людей ходят мигрантами в России, Казахстане, а Акаев делает депутатами своих сына и дочь. Конечно, молодежь не вытерпела. Молодежь пошла следом за оппозицией.

Народ ведь не говорил Бакиеву: используй власть в интересах младших братьев, поставь во главу ЦАРИИ сына Максима, передай ему в руки все деньги страны, продай стратегические объекты.

Народ не говорил Атамбаеву: поставь на большие стратегические должности своего шофера, секретаршу, завхоза, телохранителей, помощников, которым такое даже во сне не снилось. Введи их в политический совет СДПК. Открой себе дорогу для возвращения заново в большую политику. Измени Конституцию. 31 августа отругай и опозорь членов Временного правительства. Покажи себя единственным революционером, отстаивающим требования народа. Отбери через суд имущество критикующих тебя представителей СМИ. Приведи в ЖК партии — клоны СДПК – "Кыргызстан", "Бир бол", "Онугуу", завладей контрольным пакетом власти.

Все это является его собственным способом обхода стороной Конституции Кыргызстана, избирательного кодекса, норм законов. Видите, все наши президенты забывают, что у пришедшего к власти человека есть социальный заказ, выскальзывают и вываливаются из власти.

— Тогда каков социальный заказ у С.Жээнбекова?

—С.Жээнбеков правильно составил свои социальные заказы. Ведение настоящей борьбы с коррупцией в Кыргызстане; изменение в хорошую сторону жизни населения в регионах до конца своего срока; подведение чистой воды в каждое село; улучшение инфраструктуры; полная цифровизация страны и др. Эти социальные заказы исполняются. Также идут продвинутые работы в развитии страны демократическим курсом. В этом направлении выполнены и выполняются работы: исправление допущенных Атамбаевым ошибок во внешней и внутренней политике; стабилизация внешней политики; прекращение политических гонений; освобождение незаконно посаженных на свободу; решение проблем представителей СМИ, пострадавших от бывшей власти; создание им полной возможности для защиты своих прав и т.д.

Имеется заказ политической направленности: проведение демократических выборов и передача власти законным мирным путем. И в этом отношении есть действия. Недавно С.Жээнбеков побывал в ЖК, где выразил свое мнение о давно обсуждаемой проблеме 9%-го порога. Он сказал, что для нас, наверное, правильней 7%, оставил решение на усмотрение парламента. Просил парламент рассмотреть все признанные необходимыми законы до вступления в работу нового ЖК, принять их быстро. Просил также внести поправки в Закон «О политических партиях», принять.

В этом направлении есть вопрос повышения качества парламента – самая большая проблема. То есть судьба партий-клонов. Их заказчика нет сегодня во власти. Они не смогли выполнить свои миссии. Это признают и лидеры партий-клонов "Кыргызстан", "Онугуу", "Бир бол". И куда пойдут? Скажут «я выполнил», так СМИ могут налететь. Поэтому А.Сулайманов открыто объявил общественности «мы не смогли выполнить свои обещания». Но не говорят конкретной причины, почему не смогли точно выполнить обещания.

Думаю, им следует открыто сказать: Мы не смогли выполнить, потому что мы были партиями-клонами СДПК. Атамбаев создал нас за 4-5 месяцев до выборов, и ввел в парламент только для нажатия кнопки. Мы сразу нажимали на кнопку, когда говорил «нажми», и сами не заметили совершение преступления Атамбаевым. Мы боялись взять под контроль страну».

Полагаю, вот тогда они получили бы моральное право участвовать в предстоящих парламентских выборах? Сегодня у них нет морального права. Клоны СДПК — "Кыргызстан", "Бир бол", "Онугуу" — это не политические партии. Мы как будто можем правильней сказать, что они – участвовавшие вместе с Атамбаевым в узурпации власти группы, которые пришли в парламент, воспользовавшись способом обхода стороной Конституции страны, избирательного кодекса, норм законов, а также голосами других соперников СДПК, не прошедших в парламент на прошлых парламентских выборах.

При поддержке СДПК и именно этих партий-клонов Атамбаев узурпировал власть. Во время нахождения Атамбаева во власти они не смели прямо смотреть ему в глаза, говорить в лицо о его недостатках, преступлениях, незаконные арестах политиков, незаконных действиях по осуждению журналистов. Сложно верить, что у них и в следующем парламенте будет свое лицо, свое слово, своя позиция, также сложно утверждать, что будут действовать в интересах народа.

— Только недавно А.Сулайманов обратился к народу, сделав заявление в смысле: избиратели, не продавайтесь дешево, голоса надо продавать по 20 тысяч сомов. Это правильно?

— Разумеется, по-разному трактуют слова А.Сулайманова. Некоторые говорят, якобы сказал «мы придем, продайте голоса нам», другие говорят, что те запутывают соперников, думая «пусть покупают голоса, потом сдадим в руки правоохранительных органов, выведем из игры, и снова сами придем в парламент». Еще кто-то прогнозирует, что если в этот раз на парламентских выборах обнаружится продажа голосов, безусловно, вспыхнет конфликт в нескольких районах, после чего перекинется в общее недовольство. Говоря иначе, рассматривается повторение сценария свержения Акаева. Поэтому было бы хорошо для лидеров не забывать мудрое выражение «даже говоря играючи, говори подумав».

— Представляется, что вызвавший споры порог остановится на 7%. Что скажете?

— С.Жээнбеков правильно сделал, пойдя недавно в парламент, и выразив свою мысль. Думаю, остановятся на тех 7%.

— Тогда почему другие политические партии проявляют мало активности?

— Во-первых, в партиях-клонах есть очень богатые люди. Их олигархи обогатились в течение 5 лет. Во-вторых, и в политических партиях есть два тревожащих вопроса. Первый – печалятся, говоря о повышении квоты для женщин до 30%. То есть в списке каждый третий кандидат должен быть женщиной. Женщины не могут платить деньги и в избирательный фонд, и в рекламный фонд. У нас мало богатых женщин, практически нет. Никто не сможет дать 200 тысяч долларов. Эти вопросы порождают проблемы политическим партиям, могу сказать, создают препятствия для участия большинства в выборах.

Неправильно повышать квоты женщинам до 30%. Причина в том, что в других странах нет же квоты для женщин. Партии сами заинтересованы ввести женщин в списки. Потому что опасаются, что женщины не проголосуют за партию, в которой нет женщин. Негативная сторона этой нормы – среди мужчин не будет полноценной конкуренции. Поскольку у женщин нет денег, политические партии не смогут найти деньги в избирательный фонд и на рекламу, станут снова зависеть от олигархов. Из-за этого они не смогут ввести в свои списки людей из рядов интеллигенции. А это создаст условие для скопления олигархов в парламенте.

По-моему, взятые после развала СССР законы абсолютно не подходят к реалиям сегодняшнего дня. Сегодня полно молодежи, ставшей миллионерами до 30 лет. Атамбаев из них создал три партии-клона. И партия Бабанова составлена из молодежи. Представители других национальностей тоже стали миллионерами, миллиардерами, покупают не только мандат, но и голоса. Не только лидеры партии, но и партии стали зависимы от них.

Поэтому, я думаю, у женщин должна остаться 15% -я квота. А квоты для национальностей и молодежи должны быть отменены. Думаю, наверное, будет правильней распорядиться 30% так - отдать представителям интеллигенции 20% или 30% квоту. Тогда среди них были бы женщины, молодежь, представители других национальностей.

Источник: газета «Жаны ордо» №5 от 06.03.2020/стр.13