Почему Каныбек Осмоналиев выведен из рядов «Ар-Намыса»?

Митинг просивших свободу Садыру Жапарову прошел на центральной площади. Приехавшие из регионов Кыргызстана сторонники Садыра Жапарова во время митинга говорили много «пламенных» слов.

Митинг просивших свободу Садыру Жапарову прошел на центральной площади. Приехавшие из регионов Кыргызстана сторонники Садыра Жапарова во время митинга говорили много «пламенных» слов. Очевидно, среди них были подстрекающие провокаторы, сыпали градом оскорбительные слова в адрес представителей народа, более того, быстро добрались до ворот «Белого дома» вблизи, там дошли до того, что хватали за воротники выходивших с работы рядовых служащих девушек. Их в сумерках «призвали к порядку» правоохранительные органы, сумели выгнать с площади.

Возглавлявший митинг Каныбек Осмоналиев и младший брат Садыра Жапарова Сабыр попали на удочку сотрудников правоохранительных органов. Но сотрудники ГКНБ отпустили Сабыра. Очевидно, у организовавшего митинг Каныбека Осмоналиева вина большая, они его не отпустили из места временного содержания. Объявлены в розыск женщины, избивавшие молодых девушек служащих.

Назавтра после задержания Каныбека Осмоналиева Феликс Кулов ни с того, ни с сего объявил, что этот человек выведен из рядов партии «Ар-Намыс». Аргумент Кулова – Каныбек Осмоналиев оказал медвежью услугу Садыру Жапарову. Более того, не посоветовавшись с сопартийцами, руководил митингом, просившим свободу Садыру Жапарову. Когда его задерживали, они хотели в соответствии с процедурой вывода из партии вызвать Осмоналиева, побеседовать лицом к лицу, а потом реализовать. Но в связи с временным удержанием Осмоналиева под арестом наверняка захотели решить это без него.

Общественность удивляется этому поступку некогда железного генерала. Кому оказывает услугу сам Феликс Шаршенбаевич?Или Каныбек Осмоналиев еще до этого не нравился ар-намысовцам? Уже сейчас начались бесовские игры выборов? И вообще, где же оступился Каныбек Осмоналиев? Арестован – один камень в голову, вычеркнут из рядов партии – второй камень встречает головой.

Источник: газета «Жаны ордо» №5 от 06.03.2020/стр.3