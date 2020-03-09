«Произошло постыдное событие». Дастан Бекешев направил обращение президенту по поводу разгона женского марша 8 марта

Депутат Жогороку Кенеша Дастан Бекешев потребовал от Генпрокуратуры дать правовую оценку действиям руководства органов внутренних дел, приказавшего разогнать женский марш и незаконно задержать десятки его участниц.

Депутат Жогороку Кенеша Дастан Бекешев потребовал от Генпрокуратуры дать правовую оценку действиям руководства органов внутренних дел, приказавшего разогнать женский марш и незаконно задержать десятки его участниц. Он направил обращение президенту.

«Вчера, 8 марта, когда мир отмечал Международный женский день, а по всей планете – от Чили и Мексики до Ирака и России – проходили акции солидарности, в Бишкеке произошло постыдное событие – разгон мирного марша, причем разгоняли женщин – как взрослых, так и совсем юных девушек. Статья 34 Конституции Кыргызской Республики недвусмысленно гласит, что каждый имеет право на свободу мирных собраний, а их запрет и ограничения – недопустимы, поэтому вчерашние действия по разгону Женского марша являются прямым нарушением конституционных прав граждан», – написал депутат.

«Даже если допустить, что акция «не согласована», а некие анонимные «жители Свердловского района» Бишкека при этом якобы выражали обеспокоенность, что на площади Победы проходит «незаконное собрание», – нет никакого оправдания насилию, которое учинили над участниками (в основном участницами) марша агрессивные молодчики в масках. Когда на 8 марта кыргызским женщинам выкручивают руки и обстреливают яйцами, это стыдно. Стыдно даже не перед всем миром, потому что о вчерашнем написали крупнейшие мировые издания (британская The Guardian и немецкая Deutche Welle, американские New York Times и ABC, катарская Al Jazeera и даже филиппинский Manila Bulletin), – стыдно в первую очередь перед самими собой. Стыдно, что, пока в Алматы и в Киеве женщины без страха выходят на демонстрации, в Бишкеке их «винтят» и упаковывают в автобусы. Стыдно, что все это происходило перед статуей Матери (матери!) солдата, не вернувшегося с войны», – подчеркнул Дастан Бекешев.

Источник: Элгезит