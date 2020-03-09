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 Шыкмаматов раскритиковал Суракматова и милицию за срыв женского марша в Бишкеке 

Экс-депутат назвал инцидент большой ошибкой мэра столицы

Бывший депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов раскритиковал мэра Бишкека Азиза Суракматова и милицию за срыв мирного марша за права женщин и против насилия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам бывшего парламентария, неправильно было применять силу и срывать мирный марш, приуроченный к 8 марта.

- Ежегодный марш никому не приносит вреда, оставили бы участников в покое, - написал Шыкмаматов. – Они бы пару часов там находились и разошлись. Что плохого в том, что они скандировали за права женщин? На них напали неизвестные провластные мужчины, а милиция задержала женщин.

Он также раскритиковал Азиза Суракматова.

- Данный инцидент – большая ошибка Суракматова, - продолжил Шыкмаматов. - Из-за этого растет негативное настроение общества. И это печально.

Источник: vesti.kg

           

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