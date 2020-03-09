Популизм стал привычным явлением?

Я никого критиковать не хочу

— Ахматбек Келдибекович, среди общественности звучит критика, мол, с приближением выборов некоторые депутаты увлекаются популизмом. Какова ваша точка зрения?

— Я никого критиковать не хочу. Но нужно сказать открыто. В последнее время все больше людей увлекаются популизмом, хотят выставить себя в хорошем свете перед выборами. Внезапно сделались тружениками некоторые депутаты, отмалчивавшиеся пять лет. Но разве можно полагаться на то, что такие кандидаты что-то сделают для народа? Думаю, такие люди бегают только ради себя, ради мандата. Народный избранник должен писать законы, чтобы улучшить условия жизни избирателей. Нужно не только написать, но и проследить за тем, чтобы закон работал.

Сколько законов написали депутаты для улучшения условий жизни населения? Какая часть законов работает, а какая часть остается на бумаге? Вот с чего надо начинать. А популизм – не показатель работы депутатов.

Кроме того, народ сегодня не нуждается пустым лозунгам о народе, земле, стране, притворной любви, патриотизме с битьем себя в грудь. Потому что на протяжении многих лет мы спотыкаемся и падаем на ровном месте из-за необразованности, популизма, разрозненности, коррупции, особенно беспредела, учиненного политиками-бездельниками.

— К слову о законе, в узких кругах поговаривают, что вы остаетесь единственным спикером, который несмотря на давление власти вынесли в Жогорку Кенеш вопрос о золотом месторождении в интересах народа и закрыли его постановлением. Потому что участок не подходил под разработку.

— Я просмотрел и выяснил, что разрешили разведывать месторождение Андаш в 2005 году. С 2005 по 2009 год работы финансировала компания Aurum Mining. С 2009 года финансирование перешло к австралийской компании Kentor Gold. Иностранные предприниматели вложили немало денег. Я сказал аксакалам, что на месте ознакомлюсь с ситуацией и если они правы, то рассмотрю вопрос в рамках закона. Создали депутатскую комиссию. Мы со специалистами из этой отрасли, депутатами отправились в Талас.

Как оказалось, место находится у истоков реки Талас. Кроме того, рядом с месторождением располагается кладбище. Он также располагается рядом с селом Копуро-Базар, в долине, откуда вода попадает в каналы Казахстана. По причине того, что предприятие не учло мнение местного населения и вопросы экологической безопасности, 24 июля 2011 года мы вынесли постановление о закрытии месторождения Андаш в Таласе.

Мы никогда не должны забывать, что здоровье простого населения гораздо дороже денег и симпатии иностранных бизнесменов.

Источник: газета «Кабар-Инфо» №7 от 05.03.2020 / стр. 4