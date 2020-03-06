Фарид Ниязов: Сооронбек Жээнбеков должен был учитывать характер Атамбаева

Пресс-служба СДПК сторонников Атамбаева распространила заявление экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова.

Напомним, что Ниязов содержится в СИЗО-1 и является фигурантом дела по кой-ташским событиям.

«Прошлогодние требования экс-президента Алмазбека Атамбаева создать правительство Народного доверия следователи назвали «организацией покушения на насильственный захват власти. Абсурд, да и только”, пишет бывший советник. Однако, абсурдом несет от самих речей Ниязова.

Находясь под стражей и понимая, что он уходит в забытие, “старый лис” решил напомнить о себе таким заявлением.

Как он может утверждать о несправедливости когда его шеф создал “Кой-ташскую республику” и нарушал закон государства.

Ниязов в гибели бойца спезнаца обвиняет руководство ГКНБ и МВД, но забывает, как его шеф — Атамбаев говорил на камеру, что стрелял именно он.

Далее Ниязов, рассуждает, что Атамбаев мог пойти и на второй срок. И что Жээнбеков должен был знать характер Атамбаева и должен был следовать его указаниям. А не хотел бы Ниязов задаться вопросом: С какого это перепуга С.Жээнбеков должен был беспрекословно выполнять указания Атамбаева? Или у Фарида Ниязова уже мутнеет разум, или же он вынашивает другие свои коварные планы?

Напомним, 3 марта 2020 года начались предварительные судебные слушания дела по кой-ташским событиям. 8 августа в Кой-Таше спецназ ГКНБ в ходе очередного штурма задержал бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В ходе штурма один человек — сотрудник «Альфы» Усен Ниязбеков погиб. Данные факты зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Взятие заложников», «Массовые беспорядки», «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении представителя власти» Уголовного кодекса КР.

Источник: koom.press