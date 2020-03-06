Кто финансировал преступников, организовавших митинг 2 марта?

Как известно, 2 марта этого года на центральной площади Ала-Тоо прошел митинг сторонников экс-депутата Садыра Жапарова.

К концу акция сопроводилась атакой на «Белый дом», бросанием камней митингующими в сотрудников силовых органов. Однако силовики четко выполнили свои задачи по обеспечению безопасности страны.

На митинге старший брат Садыра Жапарова, Сабыр Жапаров, призвал собравшихся мирно разойтись. Садыр мырза из тюрьмы тоже обратился к своим сторонникам, призвав не выходить на митинг. Однако отдельные его сторонники проигнорировали обращение. Например, среди организаторов митинга были члены ОО «Кырк уруу кыргыз: Жети дубан ынтымагы», которые активно созывали людей на митинг. Сами они тоже выступили на митинге, попытавшись усилить недовольство народа властью. Именно они не согласились с призывом Сабыра Жапарова разойтись и направили людей в сторону «Белого дома». Из этого можно вывести заключение, что они пришли на митинг не ради Садыра Жапарова, а совершенно в других целях.

Самое интересное, что большинство активных членов данного общественного объединения представлены преступниками, до этого осужденных судебным приговором. Чтобы не быть голословными, приведем по ним факты:

Амангелди Артыков – в 2001 году осужден Тюпским райсудом на основании части 1 статьи 246 (за наркотики) УК КР.

Акылбек Олджембаев, 1964 года рождения, уроженец Кеминского района Чуйской области – был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 108 (изнасилование) и в 1985 году осужден на 7 лет лишения свободы. Кроме того, в 1993 году он был приговорен к году тюрьмы на основании части 2 статьи 208 УК КР.

Нурлан Алымкулов, 1959 года рождения – приговором Первомайского районного суда города Бишкека осужден на основании статьи 148 УК КР.

Асылбек Чолпонбаев – в 2012 году осужден на основании статьи 166 (мошенничество) и 234 (хулиганство) УК КР.

Кадырбек Усенбаев – трижды привлекался к уголовной ответственности. В 2003 году осужден за умышленное причинение вреда здоровью, в 2010 году был еще раз осужден.

Рысбек Бейшеналиев – дважды привлекался к уголовной ответственности. В 1992 году был осужден на 7 лет за изнасилование, 2001 году осужден на 8 лет лишения свободы по этой же статье.

Замирбек Дуйшенов – в июне 2019 года был задержан по подозрению в даче взятки. Приговором Сокулукского районного суда был осужден на 2 года лишения свободы.

Как вы можете заметить, у вышеперечисленных лиц нет морального права поучать других, их прошлое никоим образом не может выступать примером для подражания, напротив, это преступники, с которых пример уж точно брать не стоит. Какова может быть их цель? Кто их нанял? Или наступило такое время, что преступники начинают учить других? Чему мы можем научиться у них — мошенничеству, изнасилованию, избиению людей? Они поведут не к чистому, а к испорченномуобществу. Поэтому правоохранительные органы должны установить, кто за ними стоит и от кого сколько они получили денежных средств. Нам не нужно такое время, когда уму- разуму учат преступники.

Источник: koom.press