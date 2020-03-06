Президент освободил от должности трех судей местных судов

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы, согласно которым на основании предложения Совета судей Кыргызской Республики по собственному желанию от занимаемых должностей досрочно освобождены:
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы, согласно которым на основании предложения Совета судей Кыргызской Республики по собственному желанию от занимаемых должностей досрочно освобождены:
— Кузьменко Сергей Иванович — судья Сокулукского районного суда Чуйской области;
— Джоробекова Айнагуль Мамаюнусовна — судья Нарынского городского суда Нарынской области;
— Кадырова Адинахан Сулеймановна — судья Ошского городского суда.
Источник: reporter.kg
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