Президент освободил от должности трех судей местных судов

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы, согласно которым на основании предложения Совета судей Кыргызской Республики по собственному желанию от занимаемых должностей досрочно освобождены:

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы, согласно которым на основании предложения Совета судей Кыргызской Республики по собственному желанию от занимаемых должностей досрочно освобождены:

— Кузьменко Сергей Иванович — судья Сокулукского районного суда Чуйской области;

— Джоробекова Айнагуль Мамаюнусовна — судья Нарынского городского суда Нарынской области;

— Кадырова Адинахан Сулеймановна — судья Ошского городского суда.

Источник: reporter.kg