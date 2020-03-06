Судебный процесс по кой-ташским событиям пройдет в закрытом режиме

В Первомайском районном суде сегодня, 6 марта закончились предварительные слушания по событиям 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш.
Дальнейшее судебное заседание также пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял судья Марат Сыдыков.
Первое судебное заседание назначено на 23 марта. По делу проходят 14 обвиняемых, одним из которых является бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Источник: elgezit.kg
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