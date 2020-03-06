Депутат ЖК Эмиль Токтошев намерен подать в суд на газету «Азия Ньюс» 

Парламентарий заявил, что не говорил о том, что вступил бы в драку со сторонницами Садыра Жапарова
Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев намерен подать в суд на газету «Азия Ньюс», которая опубликовала его интервью, привязав к его речи фразу «если бы я был там на их месте, я бы дрался с ними». Об этом Vesti.kg сообщил сам парламентарий.
- Это интервью было записано на видео, которое я вчера опубликовал на своей странице в Facebook, - отметил нардеп. - Я не говорил, что бил бы этих женщин, которые напали на сотрудников Жогорку Кенеша. После публикации видеоверсии моих ответов, граждане убедились в моей правоте. Газета «Азия Ньюс», а именно ее редактор Аслан Сартбаев добавил в мой ответ фразу, которой не было. За это он должен понести наказание в рамках закона.
На видеозаписи депутат действительно сказал лишь о том, что женщины были пьяны и их нужно привлечь к ответственности за нападение на работников ЖК.
Напомним, что 2 марта текущего года в Бишкеке прошел митинг сторонников экс-депутата ЖК Садыра Жапарова, который перерос в массовые беспорядки.
Участники акции протеста требовали освобождения заключенного бывшего парламентария.
Несколько женщин в ходе митинга направились к Белому дому, где напали на сотрудников ЖК, выходящих из здания.
Источник: vesti.kg
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