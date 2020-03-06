(Видео) Вице-спикер ЖК ошибся, отметив, что только у 4 тюркоязычных народов есть независимое государство

По мнению историка-политолога, отечественные парламентарии «любят умничать по любому поводу»

Депутаты любят умничать по любому поводу. Так профессор, историк-политилог Айнура Арзыматова прокомментировала Vesti.kg слова вице-спикера ЖК Мирлана Бакирова о том, что из всех тюркоязычных стран только у четырех есть суверенное государство.

- Наши депутаты умничают по поводу и без, - заметила она. - Они любители порассуждать на тему экономики, истории не на профессиональном уровне. Говорит о суверенности четырех тюркоязычных стран. А где же остальные?

Вместе с тем профессор отметила, что на данный момент идет дискредитация кыргызского ак калпака.

- Раз он сказал это ко Дню ак калпака, то хочу сказать, что следующее сейчас идет дискредитация ак калпака, - продолжила Айнура Атыгаевна. - Появляются черные, красные калпаки. Мы же кыргызы - народ, который носит ак калпак. Есть также народ каракалпаки, проживающие в Узбекистане - они носят кара калпак. Мы должны носить калпак только белого цвета.

Поясним, накануне в ходе заседания парламента вице-спикер Мирлан Бакиров, поздравляя присутствующих с Днем ак калпака, напомнил, что в мире насчитывается более 90 тюркоязычных стран. По его словам, только у четырех из них есть свое суверенное государство, среди которых числится Кыргызстан.

Стоит отметить, что в настоящее время насчитывается шесть независимых тюркоязычных государств, среди которых Кыргызстан, Казахстан, Турция, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан.

Другие тюркоязычные народы, к примеру, такие как алтайцы, балкарцы, башкиры, татары, крымские татары, карачаевцы, ногайцы, кумыки, тувинцы, хакасы, чуваши, якуты, проживают в автономных республиках, входящих в состав Российской Федерации.

Источник: vesti.kg