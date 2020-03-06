Бывшему охраннику Атамбаева предлагали пойти на сделку со следствием

Канат Сагымбаев заявил в суде, что ему обещали оправдание взамен на показания против бывшего президента

Бывшего сотрудника 9-й службы ГКНБ Каната Сагымбаева во время следствия по кой-ташским событиям принуждали дать показания против Алмазбека Атамбаева взамен на оправдание. Об этом Vesti.kg рассказал адвокат Нурбек Токтакунов.

- О том, что во время следствия Сагымбаеву предлагали такую сделку, он рассказал на заседании суда, - пояснил Токтакунов. - Бывший начальник охраны Атамбаева отметил, что руководитель следственно-оперативной группы по кой-ташским событиям Азамат Жумабаев предлагал ему полное оправдание и освобождение взамен показаний против Атамбаева. Три дня он уговаривал его, объясняя при этом, что его легко оправдать, так как он в ходе кой-ташских событий исполнял свой служебный долг. На третий день он предложил просто заключить процессуальное соглашение о сотрудничестве, при этом даже не давая показаний против Атамбаева. Сагымбаев отказался от всякого сотрудничества со следствием, так как он никого не убивал. В отместку его бездоказательно обвиняют в убийстве своего коллеги-спецназовца.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в Первомайском районном суде Бишкека начался процесс над Алмазбеком Атамбаевым и его сторонниками по кой-ташским событиям.

Источник: vesti.kg