Сабыр Жапаров: Есть желающие использовать нас как оружие

Старший брат находящегося в тюрьме политика Садыра Жапарова,Сабыр Жапаров, направил его сторонникам видеообращение, призвав не допускать в дальнейшем беспорядков.
В обращении, которое появилось в интернете 5 марта, он выражает признательность сторонникам за то, что 2 марта они вышли на митинги и оказали поддержку, и заявляет, что по озвученным на митинге требованиям идут переговоры с правительством. Вместе с тем он призывает не допускать в дальнейшем беспорядков. «Нельзя допускать, чтобы нас использовали провокационные силы. По дошедшей до меня информации, у них есть намерение использовать нас в качестве оружия. Не будем допускать повторно беспорядков», — говорит он в своем обращении.
Митинг 2 марта на центральной бишкекской площади Ала-Тоо с требованием освобождения Садыра Жапарова закончился столкновением собравшихся с милицией. Милиция разогнала участников митинга, отдельных задержала. Во время разгона были брошены камни, повреждены ряд автомобилей на обочине дороги, здания.
Данный факт был зарегистрирован ГУВД Бишкека в Едином реестре преступлений и проступков по статье 264 («Массовые беспорядки») УК КР, начато досудебное производство.
По подозрению в покушении на захват власти в СИЗО ГКНБ водворены до 3 мая экс-депутат Жогорку Кенеша Каныбек Осмоналиев и руководитель Каракольского городского штаба Движения в защиту Жапарова Анар Дубанаева.
Источник: «Азаттык»
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