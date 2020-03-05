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Политика
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Какие партии будут бороться на выборах в 5 городах Кыргызстана? (список)

12 апреля состоятся выборы депутатов местных кенешей в 25 айыл окмоту и 5 городах Кыргызстана.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, завершилось выдвижение списка кандидатов в депутаты городских кенешей.

Свои списки кандидатов в депутаты пяти городских кенешей выдвинули 22 политические партии:

— в Ошский городской кенеш – 9 политических партий («Эмгек», «Бир Бол», «Мекеним Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «КЛДП», «Биримдик (Единство)», «Кыргызстан», «Уулу-Журт», «Бирик»);

— в Майлуу-Суйский городской кенеш – 7 политических партий («Онугуу-Прогресс», «Замандаш», «Элмурас», «Мекеним Кыргызстан», «Ата Мекен», «Кыргызстан», «Биримдик (Единство)»);
— в Балыкчинский городской кенеш – 11 политических партий («Табылга», «Мекеним Кыргызстан», «Замандаш», «Улуу-Журт», «Онугуу-Прогресс», «Биримдик (Единство)», «Ата-Журт», «Кыргызстан», «Эмгек», «Социал-демократы», «Мекен Ынтымагы»);

— в Караколский городской кенеш – 14 политических партий («Онугуу-Прогресс», «Кыргызстан», «Бирик», «Замандаш», «Биримдик (Единство)», «Уулу-Журт», «Мекеним Кыргызстан», «Акшумкар», «Уулу Кыргызстан», «Мекен Ынтымагы», «Республика», «Табылга», «КЛДП», «Партия Зеленых Кыргызстана»);

— в Токмокский городской кенеш – 9 политических партий («Биримдик (Единство)», «Эл биримдиги», «Эмгек», «Ата Мекен», «Мекеним Кыргызстан», «Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов», «Онугуу-Прогресс», «Кыргызстан», «КЛДП»).

Выборы назначены в следующие местные кенеши:

Баткенская область

— Бешкентский, Маргунский айылные кенеши Лейлекского района.

Джалал-Абадская область.

— Кок-Иримский, Атайский айылные кенеши Тогуз-Тороуского района;

— Авлетимский айылный кенеш Аксыйского района;

— Майлуу-Суйский городской кенеш.

Нарынская область

— Баетовский, Конорчокский, Жерге-Тальский айылные кенеши Ак-Талинского района;

— Куйручукский, Тугол-Сайский, Таш-Добонский, Чон-Добонский, Кызыл-Жылдызский айылные кенеши Жумгальского района.

Иссык-Кульская область

— Оргочорский айылный кенеш Джети-Огузского района;

— Кумбельский айылный кенеш Иссык-Кульского района;

— Балыкчинский городской кенеш;

— Каракольский городской кенеш.  

Чуйская область

 — Арашанский айылный кенеш Аламудунского района;

— Милянфанский айылный кенеш Ысык-Атинского района;

— Токмокский городской кенеш.

Ошская область  

— Будалыкский, Конур-Добонский айылные кенеши Алайского района;

— Нурабадский, Тепе-Коргонский айылные кенеши Араванского района;

— Кок-Белский айылный кенеш Ноокатского района;

— Сары-Колотский айылный кенеш Кара-Суйского района;

— Алтын-Булакский, Мырза-Акинский айылные кенеши Узгенского района Ошской области;

— Ошский городской кенеш.

Источник: Баракелде

           

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