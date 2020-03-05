Подробности Политика 05.03.2020 23:03 Просмотров: 9

Какие партии будут бороться на выборах в 5 городах Кыргызстана? (список)

12 апреля состоятся выборы депутатов местных кенешей в 25 айыл окмоту и 5 городах Кыргызстана. Как сообщила пресс-служба ЦИК, завершилось выдвижение списка кандидатов в депутаты городских кенешей. Свои списки кандидатов в депутаты пяти городских кенешей выдвинули 22 политические партии: — в Ошский городской кенеш – 9 политических партий («Эмгек», «Бир Бол», «Мекеним Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «КЛДП», «Биримдик (Единство)», «Кыргызстан», «Уулу-Журт», «Бирик»); — в Майлуу-Суйский городской кенеш – 7 политических партий («Онугуу-Прогресс», «Замандаш», «Элмурас», «Мекеним Кыргызстан», «Ата Мекен», «Кыргызстан», «Биримдик (Единство)»);

— в Балыкчинский городской кенеш – 11 политических партий («Табылга», «Мекеним Кыргызстан», «Замандаш», «Улуу-Журт», «Онугуу-Прогресс», «Биримдик (Единство)», «Ата-Журт», «Кыргызстан», «Эмгек», «Социал-демократы», «Мекен Ынтымагы»); — в Караколский городской кенеш – 14 политических партий («Онугуу-Прогресс», «Кыргызстан», «Бирик», «Замандаш», «Биримдик (Единство)», «Уулу-Журт», «Мекеним Кыргызстан», «Акшумкар», «Уулу Кыргызстан», «Мекен Ынтымагы», «Республика», «Табылга», «КЛДП», «Партия Зеленых Кыргызстана»); — в Токмокский городской кенеш – 9 политических партий («Биримдик (Единство)», «Эл биримдиги», «Эмгек», «Ата Мекен», «Мекеним Кыргызстан», «Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов», «Онугуу-Прогресс», «Кыргызстан», «КЛДП»). Выборы назначены в следующие местные кенеши: Баткенская область — Бешкентский, Маргунский айылные кенеши Лейлекского района. Джалал-Абадская область. — Кок-Иримский, Атайский айылные кенеши Тогуз-Тороуского района; — Авлетимский айылный кенеш Аксыйского района; — Майлуу-Суйский городской кенеш. Нарынская область — Баетовский, Конорчокский, Жерге-Тальский айылные кенеши Ак-Талинского района; — Куйручукский, Тугол-Сайский, Таш-Добонский, Чон-Добонский, Кызыл-Жылдызский айылные кенеши Жумгальского района. Иссык-Кульская область — Оргочорский айылный кенеш Джети-Огузского района; — Кумбельский айылный кенеш Иссык-Кульского района; — Балыкчинский городской кенеш; — Каракольский городской кенеш. Чуйская область — Арашанский айылный кенеш Аламудунского района; — Милянфанский айылный кенеш Ысык-Атинского района; — Токмокский городской кенеш. Ошская область — Будалыкский, Конур-Добонский айылные кенеши Алайского района; — Нурабадский, Тепе-Коргонский айылные кенеши Араванского района; — Кок-Белский айылный кенеш Ноокатского района; — Сары-Колотский айылный кенеш Кара-Суйского района; — Алтын-Булакский, Мырза-Акинский айылные кенеши Узгенского района Ошской области; — Ошский городской кенеш. Источник: Баракелде