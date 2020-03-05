Какие партии будут бороться на выборах в 5 городах Кыргызстана? (список)

12 апреля состоятся выборы депутатов местных кенешей в 25 айыл окмоту и 5 городах Кыргызстана.
Как сообщила пресс-служба ЦИК, завершилось выдвижение списка кандидатов в депутаты городских кенешей.
Свои списки кандидатов в депутаты пяти городских кенешей выдвинули 22 политические партии:
— в Ошский городской кенеш – 9 политических партий («Эмгек», «Бир Бол», «Мекеним Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «КЛДП», «Биримдик (Единство)», «Кыргызстан», «Уулу-Журт», «Бирик»);
— в Майлуу-Суйский городской кенеш – 7 политических партий («Онугуу-Прогресс», «Замандаш», «Элмурас», «Мекеним Кыргызстан», «Ата Мекен», «Кыргызстан», «Биримдик (Единство)»);
— в Балыкчинский городской кенеш – 11 политических партий («Табылга», «Мекеним Кыргызстан», «Замандаш», «Улуу-Журт», «Онугуу-Прогресс», «Биримдик (Единство)», «Ата-Журт», «Кыргызстан», «Эмгек», «Социал-демократы», «Мекен Ынтымагы»);
— в Караколский городской кенеш – 14 политических партий («Онугуу-Прогресс», «Кыргызстан», «Бирик», «Замандаш», «Биримдик (Единство)», «Уулу-Журт», «Мекеним Кыргызстан», «Акшумкар», «Уулу Кыргызстан», «Мекен Ынтымагы», «Республика», «Табылга», «КЛДП», «Партия Зеленых Кыргызстана»);
— в Токмокский городской кенеш – 9 политических партий («Биримдик (Единство)», «Эл биримдиги», «Эмгек», «Ата Мекен», «Мекеним Кыргызстан», «Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов», «Онугуу-Прогресс», «Кыргызстан», «КЛДП»).
Выборы назначены в следующие местные кенеши:
Баткенская область
— Бешкентский, Маргунский айылные кенеши Лейлекского района.
Джалал-Абадская область.
— Кок-Иримский, Атайский айылные кенеши Тогуз-Тороуского района;
— Авлетимский айылный кенеш Аксыйского района;
— Майлуу-Суйский городской кенеш.
Нарынская область
— Баетовский, Конорчокский, Жерге-Тальский айылные кенеши Ак-Талинского района;
— Куйручукский, Тугол-Сайский, Таш-Добонский, Чон-Добонский, Кызыл-Жылдызский айылные кенеши Жумгальского района.
Иссык-Кульская область
— Оргочорский айылный кенеш Джети-Огузского района;
— Кумбельский айылный кенеш Иссык-Кульского района;
— Балыкчинский городской кенеш;
— Каракольский городской кенеш.
Чуйская область
— Арашанский айылный кенеш Аламудунского района;
— Милянфанский айылный кенеш Ысык-Атинского района;
— Токмокский городской кенеш.
Ошская область
— Будалыкский, Конур-Добонский айылные кенеши Алайского района;
— Нурабадский, Тепе-Коргонский айылные кенеши Араванского района;
— Кок-Белский айылный кенеш Ноокатского района;
— Сары-Колотский айылный кенеш Кара-Суйского района;
— Алтын-Булакский, Мырза-Акинский айылные кенеши Узгенского района Ошской области;
— Ошский городской кенеш.
Источник: Баракелде
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