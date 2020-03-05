Мэрия запретила проводить женский марш из-за коронавируса

Организаторы мероприятия возмущены действиями муниципалитета и назвали решение суда дискриминационным

Первомайский районный суд Бишкека запретил проведение мероприятий, кроме государственных, в центре города. Об этом Vesti.kg сообщила организатор марша Галина Ткачева.

По ее словам, представители мэрии опасаются вспышки коронавируса, поэтому вчера, 4 марта, они снова подали заявление в Первомайский райсуд. Как выяснилось, суд удовлетворил их заявление и любые демонстрации не будут проводиться в центре столицы до 30 июля.

- Первомайский райсуд запретил устраивать женский марш по причине коронавируса, - сказала Ткачева. - Я считаю, что это дискриминирующие действия суда и муниципалитета Бишкека. Они не дали заключения эпидемиологов.​

Еще одна активистка Гуляим Айылчы сказала в беседе с Vesti.kg, что на судебном заседании присутствовал один из представителей Первомайского РОВД, которого смущали прошлогодние слоганы на транспарантах у участников марша.

- Сотрудник милиции уточнял, что означают слоганы на транспарантах, - отметила она. - Наши представители начали подробно объяснять их суть.​

В настоящее время, как сообщила активистка, они проводят экстренное собрание, чтобы решить их дальнейшие действия.

Поясним,​ что мэрия направила заявление в Первомайский районный суд об отмене проведения мирных собраний в центре Бишкека, пригласив на заседание организаторов марша.

К удивлению, в этот же день муниципалитет отозвал свое заявление, однако вчера, 4 марта, мэрия повторно обратилась в суд с требованием отменить массовые собрания в центре города.

Напомним, что 8 марта в центре столицы должен пройти традиционный марш против сексизма и насилия в отношении женщин. По словам организатора Жанны Араевой, они выступят с единственной повесткой - против насилия в отношении женщин. Однако она не исключает, что, как и в прошлом году, некоторые граждане, возможно, будут выступать со своими лозунгами. Например, на прошлогодней акции некоторые активисты продемонстрировали ЛГБТ-символику.

Руководитель аппарата муниципалитета Балбак Тулобаев, комментируя предстоящее мероприятие, сказал Vesti.kg, что мэрия не позволит участникам марша демонстрировать ЛГБТ-символику, поскольку кыргызское общество это не принимает.

Источник: vesti.kg