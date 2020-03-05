(Видео) Брат Садыра Жапарова выступил с обращением

Старший брат осужденного политика Садыра Жапарова Сабыр Жапаров записал видеобращение, в котором призвал народ к единству и дружбе.
“Я хочу обратиться к сторонникам Садыра Жапарова. Спасибо, что вы пришли и поддержали акцию 2 марта. По всем нашим вдвинутым требованиям ведутся переговоры с властями. Мы должны быть далеки от случившихся беспорядков, стране нужна стабильность. Сам Садыр мне сказал, что беспорядки нам ни к чему. Мы должны решить вопрос освобождения Садыра Жапарова в правовом поле. Пусть в дальнейшем нами не воспользуются провокаторы“, – сказал Жапаров.
Напомним, 2 марта в Бишкеке сторонники осужденного политика Садыра Жапарова провели митинг, который перерос в массовые беспорядки.
В рамках досудебного производства заключены под стражу четверо граждан. В результате массовых беспорядков 24 сотрудников милиции получили телесные повреждения разной степени тяжести. Кроме того, ГКНБ задержали одного из организаторов митинга 2 марта экс-депутата ЖК КР Каныбека Осмоналиева и активного участника беспорядков Д.А. Им вменяют покушение на насильственный захват власти.
Источник: reporter.kg
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