Депутат ЖК: Сотрудники «Альфы» ГКНБ проходят по делу о событиях в Кой-Таше под вымышленными именами

Сторонники бывшего президента настаивают на том, что процесс должен проходить открыто, поскольку в материалах нет ничего секретного

Закрытый судебный процесс по событиям в Кой-Таше еще больше расколет общество. Об этом на заседании парламента сказала депутат Ирина Карамушкина.

- Мы требуем открытых заседаний суда, потому что в материалах дела нет ничего такого, что могло бы навредить стране, - пояснила она. - Из секретного там только то, что силовые структуры оказались коррумпированными. Да и то все «альфовцы» по делу идут под вымышленными именами.

Парламентарий напомнила, что после революции 2010 года все судебные процессы проходили в открытом режиме и транслировались по телевидению.

- И первым, кто настаивал на этом, был Алмазбек Атамбаев, - отметила она. - Тогда и Сооронбай Жээнбеков выступал против того режима и шел плечом к плечу с нами. А теперь его соратницы вдруг стали преступницами, которых обвиняют в особо тяжких преступлениях.

Источник: vesti.kg