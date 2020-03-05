Ширин Айтматова: Если «Умут 2020» продолжит выпускать расследования, на моего мужа могут напасть в СИЗО

Экс-депутат призналась, что уже не ждет справедливости от судов, принимающих решения по звонку из Белого дома

Первомайский райсуд Бишкека накануне оставил под стражей гражданского мужа экс-депутата ЖК Ширин Айтматовой - Сыргака Кенжебаева. Об этом Vesti.kg сообщила сама Айтматова.

По ее словам, она больше не верит в справедливую судебную систему.

- Уже даже не знаю, как комментировать судебный процесс по делу моего супруга,- отметила бывший нардеп. - Справедливости от судебной системы я уже не жду. Ожидаемый исход событий в стране, где все решения суда исключительно по звонку с седьмого этажа Белого дома.

Кроме того, Айтматова не исключает применения насилия в отношении Кенжебаева, если их движение «Умут 2020» продолжит выпускать расследования.

- Естественно, это рычаг политического давления на меня,- утверждает она. - В случае выпуска расследований от «Умут 2020» возможны нападения на мужа в тюрьме.

Ранее Первомайский райсуд продлил Кенжебаеву срок ареста до 20 апреля 2020 года. Защита обжаловала данное решение. Однако прошение не удовлетворили.

Напомним, 19 декабря Сыргака Кенжебаева задержали в алматинском аэропорту по подозрению в мошенничестве на основании заявления китайского бизнесмена. По мнению Айтматовой, арест ее супруга связан с деятельностью движения «Умут 2020»

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Дело передали в МВД. В настоящее время Кенжебаев находится в СИЗО-1 Бишкека.

Источник: vesti.kg