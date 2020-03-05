Сайдулла Нышанов: Депутат, выйдя к толпе во время митинга, не смог бы ничего решить

По мнению парламентария, на встречу к митингующим должен был выйти представитель Верховного суда
Депутат ЖК Сайдулла Нышанов заявил в интервью порталу Super.kg, что один депутат не смог бы ничего разрешить, выйдя к толпе митингующих.
«Туда должны были пойти люди, способные решить данный вопрос. Поскольку на митинге шла речь о человеке, заключенном под стражу, на встречу с народом мог выйти представитель Верховного суда. Нардепы не вмешиваются в судебные дела. Многие говорили, что у депутатов была возможность выйти к людям. Мы и так озвучиваем многие проблемы через микрофон. Однако из озвученного решается только 20 процентов проблем. Остальные могут остаться неизменными. Один вышедший к толпе народный избранник не смог бы ничего разрешить. Туда должны были выйти и объясниться люди, наделенные определенными полномочиями», - сказал он.
Напомним, что 2 марта на площади Ала-Тоо прошел митинг в защиту экс-депутата ЖК Садыра Жапарова, который закончился разгоном демонстрантов с применением спецсредств.
Источник: vesti.kg
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