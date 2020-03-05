Депутат Жылдыз Мусабекова предлагает вернуть в Бишкек советские газетные киоски

«В городе продают только мороженое, а людям надо читать»

В Бишкеке нужно поставить больше газетных киосков, чтобы люди чаще читали и приобщались к культуре. С таким предложением на пленарном заседании парламента выступила депутат Жылдыз Мусабекова.

- У нас в столице повсюду стоят киоски с мороженым и другими продуктами питания, а газеты продавать перестали, - посетовала она. - А людям надо больше читать, чтобы приобщаться к культуре. Может, следует вернуть газетные киоски, как в советское время? Чтобы они имели один вид и их было много.

Мусабекова отметила, что ее идея направлена на развитие культуры и образования.

Источник: vesti.kg