(Видео) Каныбек Осмоналиев водворен в СИЗО ГКНБ до 3 мая

Задержанного за покушение на насильственный захват власти экс-депутата парламента Каныбека Осмоналиева водворили в СИЗО ГКНБ.

Задержанного за покушение на насильственный захват власти экс-депутата парламента Каныбека Осмоналиева водворили в СИЗО ГКНБ.

Такое решение принял сегодня Первомайский районный суд Бишкека. Бывший парламентарий будет содержаться под стражей до 3 мая.

Источник: Элгезит