Депутат прокомментировал требования митинговавших сторонников экс-депутата Садыра Жапарова

«Мы все должны следовать букве закона, в Конституции четко указано относительно количества депутатов Жогорку Кенеша», — прокомментировал депутат Торобай Зулпукаров требование митингующих о роспуске парламента.

«Мы все должны следовать букве закона, в Конституции четко указано относительно количества депутатов Жогорку Кенеша», — прокомментировал депутат Торобай Зулпукаров требование митингующих о роспуске парламента.

Требование о роспуске ЖК и снижении количества депутатов было озвучено в ходе митинга 2 марта на площади Ала-Тоо сторонниками экс-депутата ЖК Садыра Жапарова. Основным требованием было освободить и оправдать Жапарова.

«Требования должны озвучиваться через обращения или другими законными способами, но не путем давления. Депутаты никогда никому не нравились. Это не только в Кыргызстане, такая же картина и в Европе. В демократических странах такие моменты происходят. Оценку депутатам будет давать их электорат. Грядут выборы, перед которыми будут подведены итоги работы парламента. И новый состав будет обновлен почти на 70 %», — сказал Зулпукаров.

Депутат сообщил, что у него не было времени наблюдать за ходом митинга: «Я тут находился до 8 вечера. Было заседание комитета, позже готовился к сегодняшнему заседанию комитета. Слышал шум».

Выходить на мирные митинги, по его словам, право каждого гражданина. Митинги должны быть, иначе страна станет образцом диктаторского правления. На митингах важны выдвигаемые требования и какие они. Требования не должны подталкивать кого-либо к нарушению закона и требовать от человека решить вопрос, за который он не уполномочен отвечать, неправильно, считает Зулпукаров.

«Как я понял, там больше недовольств высказывалось по поводу судебной системы. Суды независимы от президента, Жогорку Кенеша, правительства. И, соответственно, требовать от этих ветвей власти решить их вопрос неправильно», — резюмировал депутат.

Источник: racurs.kg