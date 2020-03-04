(Видео) Алмазбека Атамбаева увезли в СИЗО ГКНБ 

Предварительные судебные слушания по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа перенесены на 4 марта.
Предварительные судебные слушания по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа перенесены на 4 марта. Такое решение вынес Первомайский районный суд Бишкека.
Сегодня, 3 марта, в суде должны были в закрытом режиме состояться предварительные слушания. Один из фигурантов дела, бывший президент Алмазбек Атамбаев, до этого заявлял, что будет участвовать в процессе. Одной из причин переноса стало отсутствие условий в зале суда.
По словам адвоката Замира Жоошева, для проведения процесса не созданы условия.
«Они сидели в конструкции из стекла. Это создает проблемы для общения с адвокатом. Нам их не слышно, они плохо слышат, что происходит в зале суда. Это не соответствует мировым стандартам», — сказал он.
Для некоторых адвокатов не было стульев, добавил он. Жоошев также считает, что суд должен проходить открыто.
После оглашения решения о переносе слушаний конвоиры сопроводили Алмазбека Атамбаева в автозак и увезли в СИЗО ГКНБ.
Источник: Баракелде
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