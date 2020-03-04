Аида Касымалиева - зампреду Соцфонда: Не учите меня жизни. Отвечайте четко

Вице-спикер ЖК обрушилась с критикой на Эсена Нурдинова при обсуждении пенсий учителей
На заседании парламента вице-спикер Аида Касымалиева озвучила, что учителя недоумевают, почему, проработав 30-40 лет, они получают пенсию размером 2000 сомов. В Жогорку Кенеше обсуждался проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР».
Вице-спикер обратилась к заместителю председателя Социального фонда Эсену Нурдинову с просьбой объяснить сложившуюся ситуацию.
- Согласно законам, сегодня люди получают пенсию, учитывая сумму страхового взноса, вносимую в Соцфонд, размер зарплаты и место работы, - ответил он. - У учителей раньше заработная плата была чуть меньше. Многие из них работали еще в Советское время. Сейчас зарплата преподавателей увеличилась. Надеемся, что они будут получать достойную пенсию.
После чего Аида Касымалиева поинтересовалась, есть ли у Соцфонда планы на будущее по улучшению ситуации с пенсиями учителей.
Эсен Нурдинов ответил ей, что такого плана нет.
Аида Касымалиева напомнила чиновнику, что данный закон уже прошел в первом чтении в Жогорку Кенеше. Она спросила, делались ли какие-либо подсчеты.
Замглавы Соцфонда ответил, что медработники пребывают в аналогичной ситуации, что и врачи. Он отметил, что данный вопрос не рассматривался отдельно для учителей.
- Я это прекрасно знаю, - сказала Касымалиева. - Вы комментируете мне зарплаты врачей, будто я возмущаюсь тем, что им увеличили зарплату, а учителям - нет. Не нужно так делать. Мой вопрос - какие работы проводили согласно этому закону? Какие подсчеты были сделаны?
Нурдинов ответил, что не видел данный закон и попросил вице-спикера дать ему время на изучение.
Аида Касымалиева поинтересовалась у чиновника, почему тот не знает главный закон, касающийся его же самого.
- По этому закону я работаю уже полгода, - заметил Нурдинов. - Такой законопроект к нам не приходил.
Ответ замглавы Соцфонда не удовлетворил вице-спикера.
- Вы говорите «не видел, не приходил...», - возмутилась Касымалиева. - Говорю же, что закон уже прошел в первом чтении. Если вы не знаете этого, это лишь ваша вина. И не нужно давать мне комментарии. Я спрашиваю об учителях. Отвечайте четко на поставленный вопрос, не уча меня жизни.
Источник: vesti.kg
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