Дастан Джумабеков возмутился отсутствием министров на заседании ЖК

Спикер пригрозил, что будет говорить с чиновниками «по-другому»
Спикер ЖК Дастан Джумабеков возмутился отсутствием некоторых министров на заседании парламента в ходе обсуждения проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР» (в законы «О Социальном фонде КР», «О государственном социальном страховании», Налоговый кодекс).
- На заседании парламента для выступления приглашались сами министры, - заметил торага. - Однако вместо них пришли их заместители. Такое происходит не впервые. Или же пускай оповещают об этом в письменном виде. Откуда нам знать, где находится министр? Здесь рассматриваются пунктуальные (возможно, торага здесь оговорился - прим. ред) проекты. Сейчас вместо трех министров сидят их заместители.
Постоянный представитель правительства в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов в ответ на возмущение торага сказал, что сегодня некоторые министры собирались на заседание по вопросу коронавируса.
Джумабеков заявил, что уточнит, насколько эта информация является достоверной. Спикер отметил, что «будет говорить по-другому» с чиновниками в том случае, если это окажется неправдой.
Источник: vesti.kg
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