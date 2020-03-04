Поверили сказке Темирбека Асанбекова

Там мы втроем посовещались и собрали друзей. Итак, мы – семеро друзей, решили создать партию и идти на выборы.

Там мы втроем посовещались и собрали друзей. Итак, мы – семеро друзей, решили создать партию и идти на выборы. При создании партии надо было дать ей имя, мы и так думали и эдак, пришли к выводу дать ей удобоваримое, благозвучное название. Лучше всего подходило сочетание: Согласие –Народному объединению, ведь в то время главной целью было привести народ к согласию. Тут пришел агай Токтобай Мулкубатов, который внес предложение назвать партию «Мекен Ынтымагы» («Согласие в Отечестве»), которое нам всем понравилось. К тому же аббревиатура получилась - «МЫ».

Мы начали свою работу с лозунгом: «Согласие в Отечестве для нас священно». Но все уперлось в финансирование. Начали искать спонсоров. Имеющимися средствами мы смогли из камней на склонах девяти гор вдоль дорог сложить надпись: «Согласие в Отечестве для нас священно». С молодым пылом рванулись вперед…

Если взбунтуется кыргыз – взбунтуется век!

Поехали в Москву, наутро позвонили моему свату Ырыскадыру, обретающемуся в сфере бизнеса, он тотчас прибыл. Вывел нас на площадь показать достопримечательности, и аксакал Калыбек говорит: - «Ты уже столько лет в Москве, не знаешь ли кого-нибудь из расторопных ребят, способных вытащить народ из сегодняшней тяжелой ситуации?» Ырыскадыр ему: - «Есть иссык-кульский байке – Тимур (Темирбек Асанбеков), попробую позвонить ему».

Немного погодя Тимур прибыл, познакомился с нами, позвал к себе домой. Нами было сказано много пламенных речей, точно собрались люди, болеющие за свой народ, говорили о предстоящих парламентских выборах, о параде партий, короче, все о политике. Разговор в конце уперся в деньги. Оказалось, чтобы реализовать в жизнь наши слова, потребуется огромное количество финансовых средств. У меня спросили: - «Ты много раз участвовал в выборах, сколько денег должно уйти?». Я без тени сомнения ответил: - «5 миллионов долларов». Темирбек вызвался:- «Я их найду». Не веря своим ушам, я переспросил его, а затем мы по-мужски обменялись рукопожатием. На этом разговоры закончились, мы разошлись.

Приехав в Бишкек, я собрал друзей и, ликуя от радости, сообщил им, что мы нашли деньги и на выборы пойдем всей молодежью. Друзья и удивлялись, и не понимали. Дабы развеять их сомнения и укрепить веру, решили ехать в Москву и познакомить их с Темирбеком Асанбековым. Мы поехали в Москву группой из 28 человек как панфиловцы, он хорошо нас встретил и разместил на верхнем этаже отеля «Swiss отель». С утра до ночи говорили горячие слова о партийных делах, о будущем народа, некоторые от переживаний за народ даже плакали. Встреча завершилась гимном Кыргызской Республики, записанном на мобильном телефоне Анары эже, приехавшей из Джалал-Абада. Темирбек Асанбеков заявил: «за 5 лет приведу Кыргызстан к невиданному бурному росту и процветанию, а потом вручу его Жамалбеку». В своих мечтах я уже видел себя через 5 лет как бы наследником Путина –Медведевым, руководителем страны, и с воодушевлением прибыл на самолете в Бишкек.

Здесь все приободрились, кроме директора Кара-Балтинской фабрики «Чолпон» Александра Федоровича Бойло. Только один этот человек интересовался: почему всю нашу поездку от начала до конца снимали на видео казахи? А может быть, это один из проектов? Или же это – способ отмывания денег? А хорошо ли вы подумали? Подумайте! Все же он опытный старый волк…

Асанбеков наказывал: пока обо мне ничего не говорите, пока не получу кыргызское гражданство, иначе будут ставить подножки. Ведь они знают мою силу, за моей спиной стоят очень влиятельные силы. Ближе к выборам из России (на Родину) поедут 200 тысяч кыргызов. Мы пахали днем и ночью, поверив его сказкам, что весь народ проголосует за нас. Еще он уверял: «из узбекских сородичей космонавт Салижан Шарипов приедет поддержать меня». Но и тени Салижана не было. И добавил: «Я встретился с Салимом байботча ( уважаемый человек в Ташкенте) и дал ему на чай 100 тысяч долларов. Все узбекские сородичи будут за нас». Но и жены Салима байботчи не было, не то, что его самого. Мы посовещались и решили потихоньку «становиться известными», ведь нас народ не знал. Из обещанных 5 миллионов долларов от Асанбекова поступило 50 тысяч долларов. На них мы сняли офис, отремонтировали его, приобрели и машину для поездок во время выборов, наполнили офис мебелью и раздали по 500 долларов каждому району; с тем рьяно принялись за работу. Через своих друзей на ЭлТР пригласили известного манасчи, гордость узгенцев Рыспая Исакова на родину манасчи – Иссык-Куль. В силу своих возможностей организовали на побережье телепроект «манасчи».

Принесли жертвоприношение духу нашего предка Манас ата-гордости народа, начали работу. С юношеским пылом до седьмого пота со спорами работали, было интересно. Большинство народа потянулось к нам, работа была «на мази», как вдруг из Москвы понаехали целыми десантами русские, казахи в огромном количестве, которые оттерли нас в сторону. Так мы вышли из игры, и с заискиванием ходили за ними следом, упрашивая включить нас в списки, позабыв о гордости. Я зацепился в список под № 37 и попал под «репрессию».

Мы оказались в положении девушки, поверившей матери, и поэтому не вышедшей замуж. У нас не было финансовых средств ни на выпуск газеты, ни на программу, впали в зависимость к русским и к казахам, а от них слышали только одно: Москва не прислала деньги, там ничего не решится, пока девушка казашка Айза не получит отчет. Эта Айза превратилась для нас в «Найза» («Копье»). Спрашивали у Тимура о деньгах, он не отказывал, говорил, что они находятся в пути. До конца выборов его обещания не кончались, а деньги так и «находились в пути». Не знаю, какой умник придумал, но мы везде стали ставить палатки в большом количестве, мы вроде должны были из этих палаток раздавать интересующий материал людям. Но, учитывая отсутствие раздаточного материала, все палатки остались пустыми как юрта после выноса тела покойника, только изредка из какой-нибудь слышалcя голос.

За два дня до выборов штаб стоял пустым как пастбище Бакая, остался только портрет нашего «орла». Выборы закончились. Казахи и русские, не заплатив за арендованные квартиры, сбежали, весь позор пал на нас- посредников. Палатки не собрали, остались стоять в разных местах как грязная посуда нерадивой хозяйки. У нас не осталось выбора, кроме как с опущенной головой повиниться перед поверившим нам простым людям. Мы предали наших эжеке, которые ради партии сдали свои золотые украшения в ломбарды. Мы предали доверие народа, поскольку сами оказались обманутыми Тимуром.

Руководитель штаба

Толком не избавившись от семейного правления, мы искусственным путем сделали себе лидером (какое там страны!) этого человека, а он посадил руководить штабом старшего брата, который заявляет, что собрали одних журналистов, а они (продажные) –продадут. Например, Эшимканов, Мадумаров, Карабеков – кто из них сделал что-то хорошее? Все они предатели, и эти предадут так же как они. Мы подивились их темному невежеству, как они не понимают, что журналист - это своевольная сила, кусающая за сухожилия руководителей государства. Однако, до конца выборов ни один журналист, в том числе Эрнис Кыязов, Керим Айдаров, Нургазы Мусаев не предали. Наоборот, Тимур их вдвое больше предал, сплетничал. Он разве что, выходя на теледебаты, прочитал текст, написанный и правленый Эрнисом, Нургазы, Керимом. Мастера слова, кыргызские акыны-импровизаторы, наши друзья Женишбек, Аалы, Азамат за время выступления так восхваляли его, словно дочь Апенди, так все подготовили, что лидер мог бы просто поздороваться и уйти. Да, кстати, до окончания выборов руководители штаба сменились трижды, а в конце управляла офисом его родная сестра.

Команда и патриоты.

Мы и сами поздно осознали, какую замечательную команду создали. Какими бы интригами не сопровождалась работа, соратники по партии «Мекен Ынтымагы» почти сроднились. К тому это говорю, что даже по завершению выборов наши отношения не прервались. Один пример, в обеденное время мы встречаемся в одном кафе. В маршрутке у одной нашей эже карманник вытащил сотовый телефон. Так мы все, сидевшие вместе, скинулись по 100 сом и купили ей отличный телефон, видя это, на душе становится теплее. Другая наша эже в Московском районе выращивает овощи, так она загрузила целую машину арбузов и раздала нам. И позднее, когда мы остались без денег, она предложила нам взять сколько надо помидоров и использовать вырученные деньги; глядя на это, я еще раз задумался. Разве можно найти команду лучше нашей? Ведь не то, чтобы на нужды партии, а для погашения долгов родственника трудно найти девушку-женщину, готовую отдать свои золотые украшения. Сколько мы переживали за партию, значит, мы старались ради идеи. Однако, эту идею разрушил Асанбеков. Мы только потом поняли, что он вешает «лапшу на уши», делает деньги на благородной идее выборов. Мы решили использовать в качестве политической идеологии фильм известного кинорежиссера Темира Бирназарова «Неизвестный маршрут». Напомню, речь идет об известном нам случае падения автобуса, нависшего над пропастью. Джигит по имени Умут («Надежда») призывает народ к согласию, они вызволяют автобус, а затем он с факелом ведет народ к айилу Келечек («Будущее»). В тот момент Асанбеков был нашим Умутом. Казахи встретились с Бирназаровым, дескать, хотели бы показать ваш фильм народу, мы готовы заплатить расходы, скажите-сколько? Он оказался человеком из червонного золота: - «Я снимал фильм, чтобы его смотрел мой народ. Мне не нужны ваши деньги, снятый для народа фильм пусть народ и смотрит». От его слов я так возрадовался! Вот – кыргыз! Вот – честь! Вот – джигит! Слава человеку, давшему мне возможность высоко держать голову! Позже я слышал, что он (Бирназаров) не может позволить себе приобрести монтажный стол и аппаратуру. Я думаю, для такого патриота джигита каждый из нас должен по своим возможностям собрать деньги и купить ему необходимое оборудование. Ведь Бирназарову предстоит впереди сделать еще многое для кыргызского народа.

Президент.

До окончания выборов Темирбек Асанбеков говорил: «Я буду главой правительства, кого из вас мне взять в министры?»,- вешал «лапшу на уши», а сейчас сидит как старуха перед разбитым корытом из сказки Пушкина. Мы говорили, что он образумился. Мы ожидали, что он попросит у нас прощения и скажет: давайте начнем работать по-новому. А он сгноил партию изнутри, оказывается, создал новую команду и готовится идти на президентские выборы. Он думает, таких легко обмануть. Он хорошо знает, что нас теперь он нипочем не сможет обмануть. Как бы его нынешняя команда потом не стала раскаиваться как мы.

Однажды он меня вызвал, я взял с собой Нургазы Мусаева, прибыли в дипломатический городок, нас встречают ряды охранников, впустили, забрав телефоны. Все те же без начала, без конца пустые красивые слова. Он говорит: - «Кто достоин быть президентом? Атамбаев? Кельдибеков? Бабанов? Или же Кулов? Они все – «дерьмо» (так в тексте статьи- прим.gezitter.org). Пока я собирался с мыслями, не зная куда он клонит: спаси Бог! Он тут и говорит: - «Только я должен стать президентом. Работавшим на выборах в России ребятам я раздал 500 тысяч долларов. Народ мне верит». Он смог обмануть нас, изучивших его основательно, но кыргызскому народу такое счастье не нужно, - и я решил написать всю правду. Изобличая его, говорят, никакие 500 тысяч долларов он не раздавал.

26 февраля мы снова с ним встретились. В этот раз встреча состоялась в штабе на улице Токтогула-Дзержинского. Оказывается, cвет отключили. Захожу, встречают здоровенные телохранители. Завел в темное место, окружив себя телохранителями, и начал ругаться по-русски, потребовал: «Даю срок 3 дня, принеси 30 тысяч долларов и положи мне на стол». Он заорал: «кого вы хотите сделать президентом- доктора Апаса? Или же Арстанбека? Кого?» Думаю про себя- по мне, так хорош и Апас, безвредный для других. А если и плохонький, ничего. Арстанбек тоже хорош. Единственно, нам надо держаться подальше от обманщиков и людей-лапшегонов. И так наш народ настрадался от двух вероломных лицемеров и совершает одну за другой революции. Таким образом, Темир решил продемонстрировать мне свою силу и характер, дескать, если не будешь вести себя подобающим образом, увидишь! Так ведь и я известен народу своими хорошими и плохими сторонами. Пока я собрался сказать ему: «если ты завел меня в темное место и пугаешь, то за меня тоже есть кому постоять», но он уже ушел. Это свидетельствует о его мелочности. Тогда я убедился, что он не может быть мудрым политиком.

50 тысяч долларов

История 30 тысяч долларов такова. Не зря говорят: «если разбойники хотят забрать у тебя кошелек или жизнь, то бабы хотят забрать у тебя и кошелек, и жизнь», так и здесь. Если мы Темирбека Асанбекова, обещавшего привезти 5 миллионов долларов, но давшего 50 тысяч долларов, превратим в героя, то это подтвердит слова Оноре де Бальзака: «Слава – как дорогой бесполезный товар, его хранить трудно».

Эти 50 тысяч долларов ушли на аренду офиса, машину, мебель, компьютер, создание партии и другое. А я –то думал, не буду мелочиться и требовать с него свои дополнительные деньги, но Тимур решил взять с меня потраченные на выборы 50 тысяч долларов. Когда у меня были многочисленные телохранители, я и тогда не показывал фигуры из пальцев, потому что я – человек, Аллах сделал меня мужчиной. Поэтому, друг мой Тимур, ты тоже будь мужчиной, прошу тебя - не мелочись. А иначе, такого лидера нам не нужно. Во время выборов твой лозунг: «Я пришел, придут и другие»- остался на бумаге, ты не выполнил ни одного своего обещания. Теперь как бы твой лозунг не вывернулся наизнанку: «Я ушел, уйдут и другие». Тебе лучше выйти из партии, поехать в Москву и продолжать рассказывать сказки, какой ты миллиардер. Кыргызский народ не верит твоим сказкам. Если мы раскроем твое истинное лицо, тебе и в Москве не будет места. Если ты другим покажешь свой норов как мне, возомнив себя смельчаком, то считай другого львом, а коль забудешь эту поговорку, найдутся желающие напомнить тебе. Кстати, разговор только начался. Есть еще много чего порассказать, мой друг.

Организатор партии «Мекен Ынтымагы»