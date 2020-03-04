Правозащитник Ондуруш Токтонасыров вышел с допроса

Правозащитник и гражданский активист Ондуруш Токтонасыров вышел с допроса в Чуйском облуправлении Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).
Правозащитник и гражданский активист Ондуруш Токтонасыров вышел с допроса в Чуйском облуправлении Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). Эту информацию «Азаттык» уточнил, связавшись с ним.
Как рассказал Токтонасыров, представители спецслужб продержали его более двух часов, задавая вопросы, связанные с митингом в Бишкеке. Правозащитник им пояснил, что участвовал в акции в качестве наблюдателя, что он не имеет отношения ни к каким политическим группам и не совершил никакого преступления.
До этого руководитель организации «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова обратилась в «Азаттык» с сообщением, что Токтонасыров с 14:00 проходит допрос в ГКНБ, и выразив в этой связи обеспокоенность. Спецслужбы не дали информации по данному поводу.
Второго марта на центральной площади Ала-Тоо Бишкека прошел митинг с требованием освободить заключенного политика Садыра Жапарова. В конце митинга произошло столкновение сторон, милиция разогнала участников митинга, отдельных задержала. В время разгона стороны бросали друг в друга камни, пострадали машины, здания на обочине дороги.
Министерство внутренних дел задержало 166 участников акции, четверых из них арестовала. ГКНБ водворил в изолятор временного содержания двоих участников акции, в том числе экс-депутата Каныбека Осмоналиева.
Садыр Жапаров был арестован в 2017 году по подозрению в причастности к захвату чиновника в заложники на митинге в Караколе. В 2019 году Верховный суд пересмотрел решение нижних инстанций и сократил срок наказания на полтора года, осудив на 10 лет.
Для этого Садыр Жапаров обращался к президенту с просьбой о помиловании. Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что этот вопрос будет решаться в соответствии с законом.
Источник: «Азаттык»
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