(Видео) Митинг в Бишкеке: Сотрудников Жогорку Кенеша били по голове, — депутат

На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сегодня, 3 марта, депутат Камчыбек Жолдошбаев завел речь о митинге, который прошел в Бишкеке 2 марта.
На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сегодня, 3 марта, депутат Камчыбек Жолдошбаев завел речь о митинге, который прошел в Бишкеке 2 марта.
«Давайте я расскажу, я все видел. Ни одного депутата не было, а журналисты снимают всякое, дают недостоверную информацию», — сказал депутат.
Жолдошбаев потребовал, чтобы избивавшие милиционеров ответили.
«Говорят, что разбиты 4-5 машин. Наших сотрудников били по голове. Девушку и парня по голове ударили. Что это такое? Они выступают под лозунгом, что нет никакой власти. Пусть освободят [Садыра Жапарова] в рамках закона, я не против,. Я Жапарова знаю, мы один раз вместе были депутатами. Но неправильно приводить пьяных людей за большие деньги. Я поддерживаю МВД, беспорядков не должно быть. Горожанам нужен мир, тут живут и работают порядка 1 млн человек. Это не шутки», — сказал депутат.
На бишкекской площади Ала-Тоо вчера, 2 марта, прошел митинг сторонников экс-депутата ЖК Садыра Жапарова (разрешение было до 17:00. Модераторы просили разойтись собравшихся, но примерно половина собравшихся направилась к «Белому дому». Далее начался разгон митингующих.
Часть участвовавших в митинге женщин направились к «Белому дому» и потребовали встречи с депутатами. Отдельные из них преградили дорогу выходившим из «Белого дома» сотрудникам аппаратов Жогорку Кенеша и президента и напали на них.
После 18:00 митингующих оттеснили и разогнали сотрудники милиции и спецназовцы.
Источник: Баракелде
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