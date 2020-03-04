Депутат Субанбеков: Кыргызстанцы на митинге показали свое бескультурье

Парламентарий призвал граждан не делать из милиции врага

Кыргызстанцы на митинге показали свое бескультурье и нарушили общественный порядок. Об этом на заседании парламента сказал депутат Бакирдин Субанбеков.

- В стране из-за коронавируса закрыты границы, а также имеются другие проблемы, - отметил нардеп. - Несмотря на это, наши граждане показывают свое бескультурье и нарушают общественный порядок. Касаемо прошедшего митинга, где в том числе напали на сотрудников Жогорку Кенеша, хочу сказать следующее. Это очень удручает. Кому это нужно? Удручает то, что наших молодых ребят, провоцируя, сталкивают лбами. По мнению ряда политиков, за митингами стоят третьи силы. Но если подумать, третьи силы — это наши же граждане, которые, возможно, спонсируются из заграницы. Уважаемые граждане, давайте не будем делать из милиции наших врагов. После таких событий какой инвестор придет к нам? К нам перестанут приезжать туристы.

Напомним, 2 марта на площади Ала-Тоо прошел митинг в защиту экс-депутата ЖК Садыра Жапарова, который закончился разгоном демонстрантов с применением спецсредств.



Источник: vesti.kg